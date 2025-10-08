इच्छुक उमेदवारांचे देव पाण्यात
भरत उबाळे : सकाळ वृत्तसेवा
शहापूर, ता. ८ : ठाणे जिल्हा परिषद व शहापूर पंचायत समितीची निवडणूक काही वर्षांपासून रखडली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतर नव्या वर्षातील जानेवारीअखेरपर्यंत या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा तालुक्यातील इच्छुकांना निवडणुकीचे वेध लाग आहेत. निवडणुकीसाठी १३ ऑक्टोबरला शहापूरच्या १५ जिल्हा परिषद व ३० पंचायत समिती प्रभागाचे आरक्षण निश्चित सोडत पद्धतीने होणार असल्याने आपला प्रभाग आरक्षित राहावा, यासाठी इच्छुक उमेदवारांनी देव पाण्यात ठेवले आहेत.
आरक्षणामुळे आपल्या हक्काचा प्रभाग मिळेल की नाही, याबाबत इच्छुक उमेदवारांमध्ये धाकधूक वाढली आहे. काही जण इतर प्रभाग शोधण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांना उमेदवारी वाटप करताना डोकेदुखी वाढल्याचे दिसून येत आहे. राजकीय पक्ष सावध पावले उचलत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
तालुक्यातील राजकीय पक्षांच्या इच्छुक उमेदवारांनी पूर्वी अनेकदा तयारी केली. मात्र, निवडणुका होऊ न शकल्यामुळे नाराजी पसरली होती. मधल्या काळात अनेक राजकीय स्थित्यंतरे, पक्षांतरे आणि गावागावांत चढाओढी झाल्याने परिस्थिती बदलत गेली. आरक्षणांतून होणाऱ्या बदलांमुळे अनेकांनी निवडणुकीचा नाद सोडून दिला होता; पण आता विविध पक्षांचे कार्यकर्ते पुन्हा सक्रिय झाले आहेत.
आता १३ ऑक्टोबरला आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम होणार असून याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. शहापूर तालुक्यात दोन्ही शिवसेना पक्ष, दोन्ही राष्ट्रवादी पक्ष, भाजप, काँग्रेस, मनसे, वंचित बहुजन आघाडी, माकप, शेकाप, रिपाइं, जिजाऊ आदी संघटना आणि राजकीय पक्ष आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. काही संभाव्य उमेदवार पक्षाने तिकीट न दिल्यास बंडखोर अपक्ष उमेदवार म्हणून लढण्याची तयारी करत आहेत.
उमेदवारांची कसोटी लागणार
शहापूर तालुक्यातील सर्वसाधारण व ओबीसी प्रभागांमध्ये सर्व राजकीय पक्षांच्या इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष शिरोळ जिल्हा परिषद गट आणि बिरवाडी जिल्हा परिषद गटवर केंद्रित आहे. वाढत्या लोकसंख्येनुसार या गटांमध्ये आरक्षण होणार असल्यामुळे इच्छुक उमेदवारांना आपल्या तयारीची खरी कसोटी या ठिकाणी पडणार आहे. काही उमेदवारांना त्यांच्या गुडघ्याला बांधलेल्या बाशिंग गळून पडण्याची भीती वाटत असल्याने नाराजी व्यक्त करत आहेत. इतर सुरक्षित प्रभाग शोधत आणि वरिष्ठ नेत्यांच्या मागे-पुढे फिरताना दिसत आहेत. त्यामुळे सध्या मतदारांचे मनोरंजनही सुरू आहे. नव्याने निर्माण केलेल्या खातिवली गटातही आतापासूनच उमेदवारीसाठी चुरस सुरू झालेली आहे. या गटात भाजप आणि ठाकरे शिवसेना यांनी आतापासूनच रणांगणात सक्रियता दाखवली आहे. तथापि, १३ ऑक्टोबरनंतरच उमेदवारांची खरी कसोटी लागणार असल्याने, तोपर्यंत सर्व इच्छुक उमेदवारांनी संयम राखणे गरजेचे आहे.
