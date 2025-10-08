अभिजात मराठी भाषा संवर्धन सप्ताह उत्साहात
अभिजात मराठी भाषा संवर्धन सप्ताह उत्साहात
पनवेलमध्ये निबंध स्पर्धा, व्याख्यान, प्रश्नमंजुषा आणि दुर्मिळ ग्रंथांचे दर्शन
पनवेल, ता. ८ (बातमीदार) : राज्यात ३ ते ९ ऑक्टोबर या कालावधीत साजरा केला जाणारा अभिजात मराठी भाषा दिवस व सप्ताह पनवेल महापालिकेत भव्य स्वरूपात उत्साहाने साजरा करण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत महापालिकेच्या वतीने मराठी भाषेविषयी माहितीपर प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते.
कार्यक्रमाचे उद्घाटन आयुक्त व प्रशासक मंगेश चितळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले. या वेळी उपायुक्त स्वरूप खारगे, उपायुक्त अभिषेक पराडकर, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. राजू पाटोदकर आणि सामान्य प्रशासन विभागप्रमुख किर्ती महाजन उपस्थित होते. प्रदर्शनाचे आयोजन महापालिका मुख्यालयासोबतच केएलई महाविद्यालय कळंबोली व दगडी शाळा येथेही करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे विविध शाळा व महाविद्यालयांमध्ये प्रदर्शनाचे आयोजन पुढील दिवसांत केले जाणार आहे. अभिजात मराठी भाषा सप्ताहानिमित्त पनवेल महापालिकेच्या वतीने सर्व नागरिकांसाठी ‘अभिजात मराठी भाषा’ या विषयावर निबंध स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. याचबरोबर, ‘मराठी भाषेचे सौंदर्य आणि नवी दिशा’ या विषयावर प्रा. डॉ. वि. ल. धारूरकर, छत्रपती संभाजीनगर यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन ता. ९ ऑक्टोबर रोजी करण्यात आले आहे. विविध शाळांमध्ये प्रश्नमंजुषा, व्याख्यान आणि माहितीपर प्रदर्शन या उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
अभिजात मराठी भाषा सप्ताहानिमित्त पनवेल महापालिकेच्या वतीने रामशेठ ठाकूर कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड सायन्स, खारघर महाविद्यालयमध्ये व्याख्यान, प्रश्नमंजुषा व निबंध स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या. या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. महाविद्यालयाचे मराठी प्राध्यापक मानसी कोष्टी व दुर्गा मौर्य यांनी या कार्यक्रमात सहकार्य केले.
....................
दुर्मिळ ग्रंथांचे प्रदर्शन
अभिजात मराठी भाषा सप्ताहाच्या अंतर्गत ता. ९ ऑक्टोबर रोजी लोकनेते दि. बा. पाटील विद्यालयात दुर्मिळ ग्रंथांचे विशेष प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. या प्रदर्शनाचे आयोजन पनवेल महापालिका व के. गो. लिमये सार्वजनिक वाचनालय व ग्रंथालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले असून, दुपारी १२ ते ६ वाजेपर्यंत हे प्रदर्शन चालणार आहे. महापालिकेच्या वतीने सर्व नागरिकांना या प्रदर्शनाला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.