जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास पालिका सकारात्मक
महापालिकेतील २,७०० कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ ः मुंबई महापालिकेतील ५ मे २००८ पूर्वी भरती प्रक्रिया सुरू झालेल्या सुमारे २,७०० कर्मचाऱ्यांना ‘जुनी पेन्शन योजना’ लागू करण्यास महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी सकारात्मक असल्याची माहिती म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने दिली.
म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम आणि उपाध्यक्ष संजय कांबळे-बापेरकर यांनी पाठपुराव्याने खासदार अरविंद सावंत यांच्या पुढाकाराने आयुक्तांशी सोमवारी (ता. ६) चर्चा केली. त्यानंतर झालेल्या बैठकीत याबाबत आयुक्त सकारात्मक असल्याची माहिती बापेरकर यांनी दिली.
केंद्र सरकारने १ जानेवारी २००४ पासून आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ‘जुनी पेन्शन योजना’ बंद करून नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली. त्यानंतर राज्य शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ पासून आणि मुंबई महापालिकेने ५ मे २००८ पासून ही योजना अमलात आणली. पालिकेने त्या वेळी जारी केलेल्या परिपत्रकात असे नमूद केले होते, की राज्य शासन या योजनेत जे बदल करेल, तेच बदल महापालिकेतही लागू होतील. राज्य शासनाने २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी पदभरती प्रक्रिया सुरू झालेल्या; पण त्या तारखेनंतर सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. त्याच धर्तीवर आता महापालिकेने ५ मे २००८ पूर्वी भरती प्रक्रिया सुरू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्यास आश्वासन दिले आहे.
अतिरिक्त वेतनवाढीबाबतही सकारात्मक
आयुक्तांसोबत झालेल्या बैठकीत ‘एलएसजीडी’ व ‘एलजीएस’ अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या लिपिकीय संवर्ग आणि निरीक्षकांना बंद करण्यात येणारी अतिरिक्त वेतनवाढ चालू ठेवण्यासाठीही सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिल्याचेही बाबा कदम आणि बापेरकर यांनी सांगितले.
