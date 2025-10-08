रविवारी पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिम
रविवारी राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम
प्रत्येक बालकासाठी सुरक्षित भविष्याचे दोन थेंब
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ८ : ठाणे जिल्ह्यात राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम रविवारा (ता. १२ ऑक्टोबर) मोठ्या प्रमाणात राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेत ग्रामीण भागासह बदलापूर व अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्राचा समावेश असून, पाच वर्षांखालील सर्व बालकांना पोलिओ प्रतिबंधक लसीचे दोन थेंब देऊन ‘पोलिओमुक्त समाज’ या उद्दिष्टाकडे वाटचाल होणार आहे.
जिल्हाधिकारी ठाणे डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ आणि ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा प्रशासनाने या मोहिमेसाठी व्यापक नियोजन केले आहे. या मोहिमेसाठी प्रभारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. स्वाती शिंदे यांनी समन्वय साधला असून, ठाणे जिल्हा प्रशासन, आरोग्य विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा एकत्रित सहभाग या मोहिमेत आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे तसेच सामान्य रुग्णालयाचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलास पवार यांनी सर्व पालकांना आवाहन केले आहे. प्रत्येक बालकाला पोलिओच्या लसीचे दोन थेंब देणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे. लसीकरणाद्वारेच आपण आपल्या मुलांचे आणि देशाचे भविष्य सुरक्षित करू शकतो. सर्व पालकांनी आपल्या बालकांना नजीकच्या लसीकरण केंद्रावर घेऊन जाऊन पोलिओ लसीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात आले आहे.
मोहिमाचा तपशील
• लसीकरण दिनांक : रविवार, १२ ऑक्टोबर २०२५
• लक्ष्य गट : पाच वर्षांपर्यंतची सर्व बालके
• एकूण लाभार्थी :
o ग्रामीण भाग (अंबरनाथ, कल्याण, शहापूर, भिवंडी व मुरबाड) - १,३१,११० बालके
o बदलापूर व अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्र - ६८,८३३ बालके
o एकूण : १,९९,९४३ बालकांना पोलिओची लस देण्यात येणार आहे.
• एकूण लसीकरण केंद्रे (बुथ) : १,८७५
• सहभागी कर्मचारी : ४,७९२
