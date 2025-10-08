डहाणू नगर परिषदेत महिलांना संधी
कासा, ता. ८ (बातमीदार) ः आगामी निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय आरक्षणाची सोडत आज बुधवारी (ता. ८) डहाणू नगर परिषदेच्या कार्यालयात पार पडली. मुख्याधिकारी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या सोडतीत अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि सर्वसाधारण अशा गटांत आरक्षणाचे वाटप करण्यात आले आहे. डहाणू नगर परिषदेच्या या सोडतीनंतर स्थानिक पातळीवर निवडणुकीच्या चर्चांना सुरुवात झाली असून, संभाव्य उमेदवारांच्या हालचालींना गती आली आहे.
१३ प्रभागांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या या आरक्षण सोडतीनुसार, महिलांना मोठ्या प्रमाणावर संधी देण्यात आली आहे. अनेक प्रभागांमध्ये महिला उमेदवारांसाठी आरक्षण लागू झाले आहे. त्याचबरोबर अनुसूचित जमाती (महिला) आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) यांनाही योग्य प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. या सोडतीदरम्यान प्रांत अधिकारी विशाल खत्री, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी अक्षय गुडधे, अधिकारी, कर्मचारी, तसेच विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. सोडतीचा संपूर्ण अहवाल आता जिल्हा निवडणूक प्राधिकरणाकडे पाठविण्यात येणार असून, त्यानुसार निवडणुकीची पुढील प्रक्रिया निश्चित केली जाईल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.