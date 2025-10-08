पाऊस थांबल्याने खड्डे भरण्याच्या कामाला वेग
पाऊस थांबल्याने खड्डे भरण्याच्या कामाला वेग
२४ विभाग कार्यालयांतर्गत कामे पुन्हा सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ ः मुसळधार पावसाने मुंबईतील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. खराब रस्त्यांमधून मार्ग काढताना मुंबईकरांना त्रास सहन करावा लागत आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरात अंतर्गत रस्ते खड्ड्यांनी व्यापले आहेत. आता पाऊस थांबल्याने खड्डे भरण्याच्या कामाला वेग आला आहे.
मुंबईतील रस्त्यांवर ऑगस्टच्या शेवटी १०,७३८ खड्ड्यांपैकी आठ हजार खड्डे बुजवल्याचा दावा पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी केला होता, मात्र त्यानंतर सततच्या पावसामुळे मुंबईतील अंतर्गत रस्त्यांची चाळण झाली. डांबरी रस्ते सतत पडणाऱ्या पावसामुळे खराब झाले. त्यातून वाहने चालविताना वाहकांना आणि प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
मुंबईत गणेशोत्सवाच्या काळातही खड्ड्यांच्या प्रश्नांना गणेशभक्तांना सामोरे जाले लागले. मूर्तींचे आगमन आणि विसर्जनाच्या वेळी या मार्गांवरील खड्डे बुजवण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न केले, मात्र सतत पडणाऱ्या खड्ड्यांमुळे रस्ते खराब झाले आहेत. आता पाऊस थांबल्यामुळे रस्त्यात पडलेल्या खड्ड्यांची दुरुस्ती कामे वेगाने सुरू केल्याने वाहनचालकांना दिलासा मिळाला आहे.
या भागात रस्त्यांची चाळण
भांडूप, अंधेरी पश्चिम, मुलुंड, बोरिवली, मालाड, घाटकोपर, विक्रोळी, चेंबूर, गोवंडी, सायन, या भागात अंतर्गत रस्त्यांंमध्ये अधिक खड्डे असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महार्गावरही ठिकठिकाणी पावसामुळे खड्डे झाले आहेत.
