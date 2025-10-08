पालघर नगर परिषदेची अंतिम प्रभाग रचना जाहीर
पालघर, ता. ८ (बातमीदार) : पालघर नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठी अंतिम प्रभागरचना आज (ता. ८) जाहीर झाली आहे. १५ प्रभागांतून ३० नगरसेवकांची निवड होणार आहे. या प्रत्येक प्रभागातून दोन सदस्य निवडून दिले जाणार आहेत.
२०११ च्या जनगणनेनुसार पालघर नगर परिषद क्षेत्रातील लोकसंख्या ६८ हजार ९३० गृहीत धरण्यात आली असून, अनुसूचित जातीची लोकसंख्या तीन हजार ४१९, तर अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या नऊ हजार ७२० आहे. नगर परिषदेची प्रारूप प्रभागरचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर अनेक तक्रारी, आक्षेपही नोंदवले गेले. आता अंतिम प्रभागरचनेमध्ये दोन ते तीन बदल करण्यात आले आहेत. खानपाडा प्रगणक ७० मध्ये प्रभाग क्रमांक ६ मधून काढून प्रभाग ९ मध्ये घेण्यात आले आहे. प्रगणक क्रमांक १०७ व ११२ देखील प्रभाग क्रमांक ६ मधून काढून प्रभाग ५, तर प्रगणक ११६, १२३ व १२४ प्रभाग क्रमांक ५ मधून काढून प्रभाग क्रमांक ६ मध्ये घेण्यात आला आहेत. नवली गाव आणि लोकमान्य नगर दोन भागात विभागले गेले आहेत.
