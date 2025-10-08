औषध विभागाकडून कोकण विभागातील औषध कारखाने, रुग्णालये, विक्रेत्यांची झाडाझडती
कोकण विभागात औषध विभागाचे धाडसत्र
कफ सिरप तपासणीसाठी कारखाने, रुग्णालये, विक्रेत्यांची झाडाझडती
ठाणे शहर, ता. ८ (बातमीदार) ः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली आणि केरळ राज्यांमध्ये कोल्ड्रिफ कफ सिरपमुळे लहान मुलांचे मृत्यू झाल्याच्या घटनेनंतर कोकण विभागीय औषध प्रशासन पूर्णपणे अलर्ट झाले आहे. प्रशासनाने ठाणे, पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या पाच जिल्ह्यांमध्ये धाडसत्र सुरू केले आहे. औषध निरीक्षकांच्या पथकांनी मंगळवारपासून (ता. ७) रुग्णालये आणि औषधांची दुकाने येथे भेटी दिल्या. संशयास्पद कफ सिरपचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत.
देशातील काही राज्यांमध्ये खोकल्याच्या सिरपमध्ये डायथिलिन ग्लायकॉल आणि एथीईन ग्लायकोल या पदार्थांचे प्रमाण विहित मर्यादेपेक्षा अधिक आढळल्यामुळे तेथील लहान मुलांच्या जीविताला धोका झाला. याची खबरदारी म्हणून कोकण विभागाच्या औषध विभागामार्फतसुद्धा खबरदारी घेतली जात आहे. तपासणीच्या दुसऱ्या टप्प्याला गुरुवारपासून (ता. ९) सुरुवात होणार असून यामध्ये कोकण विभागातील औषध उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांची तपासणी केली जाणार आहे. विभागात ४४ औषध उत्पादन करणारे कारखाने असून त्यातील ३१ कारखाने कफ सिरप तयार करणारे आहेत. येथे कच्च्या मालाची सखोल तपासणी होईल. कोकण विभागीय सहआयुक्त विजय जाधव यांनी सर्व निरीक्षकांना रुग्णालये, दुकाने आणि कारखान्यांची सखोलपणे तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रशासनाने या घटनेबाबत तीव्र सतर्कता बाळगली आहे.
