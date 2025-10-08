त्रिभाषा धोरण समितीची प्रश्नावली जाहीर
त्रिभाषा धोरण समितीची प्रश्नावली जाहीर
राज्यभरात दौरे; नागपुरात समितीची पहिली बैठक
मुंबई, ता. ८ : राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण सुनिश्चित करण्यासंदर्भात डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने राज्यातील विविध घटकांची मते जाणून घेण्यासाठी प्रश्नावली आणि मतावली जारी केली आहे. यासाठी समितीकडून https://tribhashasamiti.mahait.org हे संकेतस्थळही सुरू केले असून, त्यावर ही माहिती देत विविध घटकांतील नागरिकांनी आपली मते, प्रश्न उपस्थित करून ते संकेतस्थळावर भरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
समितीने राज्यभरात आठ ठिकाणी दौरे आयोजित केले असून, पहिला दौरा १० ऑक्टोबरला नागपूर येथे होणार आहे. या दौऱ्यात स्थानिक राजकीय पक्षांचे नेते, पक्षप्रमुख, शिक्षणतज्ज्ञ, संस्थांचे प्रतिनिधी, पालक संघटना, विचारवंत आदींसोबत चर्चा करून त्यांची मते जाणून घेणार आहेत. त्यानंतर समितीकडून कोल्हापूर ३० ऑक्टोबर, रत्नागिरी ३१ ऑक्टोबर, नाशिक ११ नोव्हेंबर, पुणे १३ आणि सोलापूर २१ नोव्हेंबरला दौरा होणार आहे. मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील तारखा समितीकडून नंतर कळवल्या जाणार आहेत. दरम्यान, नागरिकांनी संबंधित संकेतस्थळाला भेट देऊन प्रश्नावलीमधील माहिती भरावी, आपले मत व सूचना नमूद कराव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे समितीच्या या आवाहनालाच विरोध करण्याची भूमिका राज्यातील मराठी भाषाप्रेमी संघटना, साहित्यिक, विचारवंत आदींकडून घेण्यात आली आहे. यासाठी काही संघटनांनी दिवाळीनंतर आंदोलनाची तयारी दर्शविली असल्याचेही सांगण्यात आले.
साहित्यिकांचा विरोध कायम
मराठीच्या व्यापक हितासाठीच्या चळवळीचे प्रमुख संयोजक डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी जाधव समिती ही तिसरी भाषासक्ती व त्या आडून हिंदीसक्ती लादण्यासाठीच सरकारने अट्टहासाने गरज नसतानाही नेमलेली आहे, हेच महाराष्ट्राचे मत झालेले असल्याचे म्हटले आहे. भाषेसारख्या अतिशय संवेदनशील प्रश्नावर हा नुसता वेळकाढूपणा आणि खेळखंडोबा चाललेला आहे. तो थांबवायला हवा, अशी मागणी डॉ. जोशी यांनी केली. दुसरीकडे मराठी भाषा अभ्यासक सुशील शेजुळे यांनी डॉ. जाधव समितीला राज्यभरातून विरोध असताना हे सरकार हिंदीचा विषय दामटण्याचा आणखी एक चुकीचा प्रयत्न करीत असल्याचे म्हटले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.