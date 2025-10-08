मोकळ्या जागेचे वाचनालय, अभ्यासिकेत रूपांतर
उल्हासनगर, ता. ८ (बातमीदार) : कुर्ला कॅम्प परिसरातील एका मोकळ्या जागेचा प्रभावी वापर करत वामदेव भोयर आणि सुनंदा भोयर या दाम्पत्याने माता रमाबाई आंबेडकर वाचनालय व अभ्यासिकामध्ये रूपांतर केले आहे. हा उपक्रम म्हणजे परिसरातील नागरिकांसाठी दिलेली खऱ्या अर्थाने दिवाळीची भेट ठरली आहे.
सर्टिफाईड शाळेजवळ नवीन पाण्याच्या टाकीलगत असलेल्या ए ब्लॉक ३१३ ते ३१४ समोरील विकास आराखड्यातील रस्त्याच्या शेवटी असलेल्या मोकळ्या जागेत जनहितार्थ या अभ्यासिका व वाचनालयाचे नुकतेच उद्घाटन करण्यात आले. महामहिंद धम्मदूत इंटरनॅशनल सोसायटीचे सुबोध गोंडाणे यांनी यावेळी भोयर दाम्पत्याच्या कार्याचे कौतुक केले. ते म्हणाले, विद्यार्थ्यांसाठी हे विद्येचे मंदिर बनवण्यासाठी दाम्पत्याने घेतलेली मेहनत वाखाणण्याजोगी आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कार्य अशाच पद्धतीने पुढे नेता येईल आणि ते काम महिला वर्गच योग्यरीत्या करू शकतात, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
सामाजिक कार्यकर्ते वामदेव भोयर यांनी या वाचनालयामागचा उद्देश स्पष्ट केला. ते म्हणाले, या रस्त्याने दररोज हजारोंच्या संख्येने शाळेचे विद्यार्थी ये-जा करतात. या विद्यार्थ्यांसाठी, तसेच विक्रमशिला परिसरातील महिला आणि नागरिकांसाठी हे वाचनालय उघडण्यात आले आहे. हा शांत परिसर असल्याने विद्यार्थी ज्ञानार्जनासाठी अभ्यासिकेचा यथेच्छ वापर करू शकतात. उद्घाटनप्रसंगी सुनंदा भोयर, वंदना इंगळे, लता बाळे, लता रुपवते, जयश्री सपकाळ, उषा भगत, नारायण भगत, माया भगत, भीमराव भगत, शोभा तोडकर उपस्थित होते.
