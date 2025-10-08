लेखकांना कादंबरी पाठवण्याचे आवाहन
बदलापूर, ता. ८ (बातमीदार) : अभिजात मराठी दिनानिमित्त मराठी भाषेचा गौरव वृद्धिंगत करण्याच्या उद्देशाने, कुळगाव बदलापूर येथील आदर्श महाविद्यालयातर्फे आदर्श ग्रंथ पुरस्कार जाहीर केला आहे. महाराष्ट्रासह राज्याबाहेरील लेखकांना या पुरस्कारासाठी दर्जेदार कादंबऱ्या पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
या उपक्रमांतर्गत दर्जेदार कादंबऱ्यांमधून काही निवडक लेखकांचा सन्मान करण्यात येणार आहे. या पुरस्काराचा उद्देश म्हणजे मराठी साहित्यातील गुणवत्तापूर्ण लेखनास प्रोत्साहन देणे आणि नवोदित लेखकांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हा आहे. पुरस्कारांबाबत माहिती देताना प्राचार्या संगीता पांडे आणि मराठी विभागप्रमुख डॉ. संदीप भेले यांनी सांगितले की, यासाठी दोन स्वतंत्र पुरस्कारांची व्यवस्था केली आहे. आदर्श ग्रंथ कादंबरी या पहिल्या पुरस्कारात रोख पाच हजार रुपये, सन्मानपत्र आणि सन्मानचिन्ह असे स्वरूप असेल.
आदर्श ग्रंथ कादंबरी उत्तेजनार्थ पुरस्कार यामध्ये रोख दोन हजार रुपये, सन्मानपत्र आणि सन्मानचिन्ह दिले जाणार आहे. पुरस्कारांसाठी लेखकांनी १ जानेवारी २०१९ ते ३१ मे २०२५ या कालावधीत प्रकाशित झालेल्या प्रथम आवृत्तीच्या कादंबऱ्या पाठवाव्यात. प्रत्येक कादंबरीच्या तीन प्रती लक्ष्मीकांत सातपुते, ग्रंथपाल, आदर्श कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय, कुळगाव, बदलापूर (पूर्व) प्राप्त सर्व कादंबऱ्यांचे परीक्षण प्रख्यात कादंबरीकार आणि समीक्षकांच्या समितीद्वारे करण्यात येणार आहे, असेही आयोजकांनी स्पष्ट केले. त्या वेळी राज्यभरातील साहित्यिक, विद्वान आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीत हे दोन्ही पुरस्कार प्रदान करण्यात येतील, अशी माहिती मराठी विभागप्रमुख डॉ. संदीप भेले यांनी दिली.
