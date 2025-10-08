दिलीप खेडकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला
अपहरण, मारहाण आणि पुरावे नष्ट करण्याचे गंभीर आरोप
नवी मुंबई, ता. ८ (वार्ताहर) ः वादग्रस्त माजी आयएएस अधिकारी दिलीप खेडकर यांना बेलापूर न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. अपहरण, मारहाण आणि पुरावे नष्ट करणे, यांसारखे गंभीर आरोप असलेल्या खेडकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज बुधवारी (ता. ८) फेटाळण्यात आला. न्यायालयाने सखोल तपासाचे आदेश दिले आहेत.
१३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या एका किरकोळ अपघातानंतर खेडकर यांनी मिक्सर चालकाला मारहाण करून क्लीनर प्रल्हाद कुमार याचे अपहरण केले. त्यांनी क्लीनरला थेट पुण्यात त्यांच्या घरी नेऊन तळघरात डांबून ठेवले होते. पोलिसांनी लोकेशनच्या आधारे छापा टाकून प्रल्हाद कुमारची सुटका केली, त्या वेळी खेडकर यांच्या पत्नी मनोरमा खेडकर यांनी पोलिसांना अडवण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणानंतर दोघेही फरार झाले होते. अटकेच्या भीतीने त्यांनी बेलापूर न्यायालयात धाव घेतली होती. मनोरमा खेडकर यांना तात्पुरता जामीन मिळालेला असला तरी त्यांनी पोलिस तपासात सहकार्य केलेले नाही.
सरकारी पक्षाने न्यायालयात जोरदार मागणी करत खेडकर यांच्यावर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, पिस्तुलाचा धाक दाखवून जमिनीवर अतिक्रमण करण्याचे गुन्हे आणि डीव्हीआर, गाडी व मोबाईल लपवून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचा तपशील सादर केला. तसेच, हे अपहरण प्रकरण आता संघटित गुन्हेगारीच्या स्वरूपात परिवर्तित झाले असून तळघराचा वापर गुन्हेगारी हेतूसाठी केला असण्याची शक्यता तपासली जात असल्याचे सरकारी वकिलांनी नमूद केले. सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने दिलीप खेडकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.
