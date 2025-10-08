दि. बांच्या नावाचा पुन्हा विसर
दिबांच्या नावाचा पुन्हा विसर
प्रकल्पग्रस्तांमध्ये नाराजीचा सूर
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ८ ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नवी मुंबई विमानतळाचे उद्घाटन झाले; परंतु या कार्यक्रमात लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव विमानतळाला देण्यासंबंधी कोणतीही घोषणा न झाल्याने नवी मुंबई, पनवेल आणि उरण परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांमध्ये आणि संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. तसेच नावासाठी आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. दि. बा. पाटील यांच्या नावाची घोषणा होईल, या आशेने नावासाठी आग्रही असणाऱ्या संघटनांनी आज होणारे आंदोलन मागे घेतले होते.
मुख्यमंत्र्यांनी भाषणात दिबांना आदरांजली वाहिली असली तरी पंतप्रधानांनी नावाचा उल्लेख टाळल्याने पनवेलमधील शेकापचे नेते पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. शेतकरी कामगार पक्षाचे (शेकाप) माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी सरकार हे नाव देणार नाही, याची कल्पना असल्याने आपण कार्यक्रमाला गेलो नसल्याचे स्पष्ट केले. आता संघर्ष करूनच हे नाव मिळवावे लागेल आणि त्यासाठी आंदोलनाची तयारी सुरू करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. तर दि. बा. पाटील यांचे पुत्र अतुल पाटील यांनी, नावाची घोषणा झाली नसली तरी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागेल आणि समितीच्या निर्णयानुसार पुढील भूमिका ठरवली जाईल, असे स्पष्टीकरण दिले आहे.
फक्त दिबांच्या नावाची प्रशंसा झाली; पण त्यांचे नाव देण्यात येईल, अशी पूर्वकल्पनादेखील नेत्यांनी दिलेली नाही. त्यामुळे समस्त प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे; परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमच्या समितीला दिलेल्या आश्वासनानुसार काही दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. येत्या दोन महिन्यांत नाव घोषित झाले नाही तर लवकरच एक बैठक घेऊन समितीची पुढची भूमिका ठरवण्यात येईल.
- दशरथ पाटील, दि. बा. पाटील नामकरण कृती समिती अध्यक्ष
