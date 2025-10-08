‘मुस्लिम वेल्फेअर’कडून १,५१,००० रुपयांची मदत
मुंबई, ता. ८ ः सोलापूर आणि मराठवाडा परिसरातील पूरग्रस्तांसाठी मुस्लिम वेल्फेअर असोसिएशनतर्फे जमा करण्यात आलेला १,५१,००० रुपयांचा मदत निधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते मंत्रालयात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत सुपूर्द करण्यात आला.
या उपक्रमाचे नेतृत्व संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम सारंग यांनी केले. या निधी संकलन मोहिमेत संघटनेच्या महिला सदस्यांनी विशेष उत्साहाने सहभाग घेतला असून, अनेकांनी सामाजिक बांधिलकीची जाणीव ठेवत पूरग्रस्त कुटुंबांच्या मदतीसाठी योगदान दिले. या वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुस्लिम वेल्फेअर असोसिएशनच्या या सामाजिक कार्याचे आणि विशेषतः महिला सदस्यांच्या पुढाकाराचे मनःपूर्वक कौतुक केले. महिलांचा असा सहभाग समाजात संवेदनशीलता, एकता आणि जबाबदारीचा आदर्श निर्माण करणारा आहे, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
सलीम सारंग यांनी या वेळी सांगितले, की मुस्लिम वेल्फेअर असोसिएशन सदैव जनतेच्या सेवेसाठी आणि राज्याच्या विकासासाठी तत्पर राहील. संकटाच्या काळात समाजाच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणे हीच आमची संघटनेची ओळख आहे, असे ते म्हणाले. याप्रसंगी संघटनेच्या आयशा खान, मुस्कान शेख तसेच अन्य महिला पदाधिकारी उपस्थित होत्या.
