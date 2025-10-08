चौथी मुंबई वाढवण बंदरात होणार
चौथी मुंबई वाढवण बंदराजवळ होणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घाेषणा
नवी मुंबई, ता. ८ : नवी मुंबईजवळ तिसरी तर वाढवण बंदराजवळ चौथी मुंबई वसवली जाणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या पाठिंब्यामुळे नवी मुंबईतील विमानतळ आणि मेट्रो मार्ग-३ आज पूर्णत्वास आल्याचे सांगत या प्रकल्पांचे श्रेय फडणवीस यांनी मोदी यांना दिले.
नवी मुंबई विमानतळाची संकल्पना ९०च्या दशकातील होती. मुंबई-पुणे प्रवासादरम्यान फक्त बोर्ड दिसायचे, मात्र मोदींच्या नेतृत्वात विनंती केल्यावर प्रगती योजनेअंतर्गत हे विमानतळ हाती घेतल्यानंतर मागील १० वर्षांत आठ एनओसी मिळाल्या. मोदींनी बैठक घेतली तेव्हा सात एनओसी मिळाल्या आणि आठवी अवघ्या १५ दिवसांत मिळाली. नऊ कोटी प्रवासी क्षमता असणारे हे विमानतळ आहे. महाराष्ट्र आणि भारताच्या विकासासाठी हा महत्त्वाचा प्रकल्प असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राचा एक टक्क्याने जीडीपी वाढणार आहे, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
मोदींमुळे तिसरे स्वप्न पूर्ण होत असून, एकाच तिकिटावर सर्व वाहतूक सुविधा मिळणार आहेत. मोनो, मेट्रो, टॅक्सी, रेल्वे आणि बस यांचे तिकीट मिळणार आहे. मुंबईला सुलभ तयार करण्यासाठी हे ॲप महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्राच्या कौशल विकास विभागाने एक स्टेप नावाची योजना सुरू केली. या योजनेनुसार शॉर्ट टर्म कोर्सेसचे प्रशिक्षण देऊन नोकऱ्यांची संधी निर्माण केली आहे. नवी मुंबईजवळ तिसरी मुंबई तर वाढवणजवळ चौथी मुंबई आणि ऑफ शीअर विमानतळ होणार आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
