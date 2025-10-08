कानपूरमध्ये दोन स्कूटरमध्ये स्फोट; सहा जण जखमी
कानपूरमध्ये दोन स्कूटरमध्ये
स्फोट; सहा जण जखमी
कानपूर, ता. ८ ः उत्तर प्रदेशमध्ये कानपूरच्या मिश्री बाजार परिसरात उभ्या असलेल्या दाेन स्कूटरमध्ये झालेल्या शक्तिशाली स्फाेटात महिलेसह सहा जण जखमी झाल्याची घटना बुधवारी (ता. ८) सायंकाळी ७.१५च्या सुमारास घडली. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, अशी माहिती पाेलिसांनी दिली. या स्फोटानुसार परिसरात गोंधळ आणि भीतीचे वातावरण पसरले होते.
कानपूरचे सहपाेलिस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) आशुतोष कुमार यांनी या घटनेबाबत माहिती दिली. मिश्री बाजार परिसरात सायंकाळी ७.१५च्या सुमारास उभ्या असलेल्या दोन स्कूटरमध्ये स्फोट झाला. यात सहा जण जखमी झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. मूलगंज पाेलिस ठाण्याच्या हद्दीत हा परिसर येताे. या स्कूटरचे नंबर घेतले आहेत. पोलिस, न्यायवैद्यक पथक आणि बॉम्बशोधक पथकाने घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला. हा अपघात आहे की घातपात याबाबतही तपास सुरू करण्यात आला आहे. या स्फोटात महिलेसह सहा जण जखमी झाले आहेत. या सर्वांवर उपचार सुरू असून सर्वांची प्रकृती धोक्याबाहेर असल्याचे कुमार यांनी नमूद केले.
