शिंदे एन्काउंटरप्रकरणी पोलिसांना क्लिनचीट

ठाणे, ता. ८ ः बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेचा एन्काउंटरप्रकरणी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले आयोगाने पोलिसांना क्लीन चिट दिली आहे. आरोपीला व्हॅनमधून नेण्याच्या प्रक्रियेवर आयोगाकडून काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत; मात्र स्वसंरक्षणासाठी अक्षय शिंदेंवर गोळीबार केल्याचा पोलिसांचा दावा मान्य केला आहे. यासंदर्भात आयोगाने राज्य सरकारकडे अहवाल सुपूर्द केल्याची माहिती मिळते. त्यामुळे या प्रकरणातील पोलिसांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
बदलापूर येथील शाळेत सफाई कामगार असलेल्या अक्षय शिंदे याच्यावर दोन लहान मुलींवर लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. पोक्सो कायद्यांतर्गत शिंदे याला अटक करण्यात आली होती. २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी तळोजा तुरुंगात नेत असताना अक्षयने पोलिसांचे पिस्टल हिसकावत गोळीबार केला. त्यामुळे स्वसंरक्षणासाठी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय शिंदे यांनी अक्षयवर गोळी झाडल्याचा दावा करण्यात आला. दरम्यान, हा एन्काउंटर बनावट असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याप्रकरणी एसआयटी स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सुमोटो दाखल करून घटनेस जबाबदार पोलिस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते, तर दुसरीकडे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
मानवाधिकार आयोगाचाही दिलासा
राज्य मानवाधिकार आयोगाकडून पोलिसांना यापूर्वी क्लीन चिट मिळाली होती. तसेच अक्षय शिंदेच्या आई-वडिलांनी या प्रकरणातून माघार घेतली होती. त्यात आता न्यायमूर्ती दिलीप भोसलेंच्या त्रिसदस्य न्यायालयीन आयोगाने पोलिसांना क्लीन चिट दिल्याचे समजते. यासंदर्भात अहवाल शासनाकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. याबाबत मात्र सरकारच्या वतीने कोणताही दुजोरा देण्यात आलेला नाही.
