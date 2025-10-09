अखेर निशेत पाड्यातील विद्यार्थ्यांसाठी बस
वाडा, ता. ९ (बातमीदार) ः तालुक्यातील कळंभे ग्रामपंचायतीतील निशेत या पाड्याकडे जाण्यासाठी रस्ता तयार करण्यात आला होता; मात्र पावसाळ्यात तो पूर्णपणे खड्ड्यात गेला आहे. त्यामुळे बससेवा बंद झाली होती. परिणामी, विद्यार्थ्यांना चार किमी पायी प्रवास करत शाळेत जावे लागत होते. याबाबत ‘सकाळ’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध होताच बससेवा तत्काळ सुरू करण्यात आली आहे; मात्र रस्त्याची दुरवस्था ‘जैसे थे’ असून सार्वजनिक बांधकाम विभाग रस्ता दुरुस्ती करण्यास चालढकलपणा करीत असल्याचा दावा नागरिकांनी केला आहे.
कळंभे ग्रामपंचायत हद्दीत निशेत व ठाकूरपाडा आहे. या पाड्यांवर जाण्या-येण्यासाठी बस होती. विद्यार्थी बसने शाळेत जा-ये करीत होते; मात्र हा रस्ता पावसाळ्यात खड्ड्यात गेला असून रस्त्यावर दोन ते अडीच फुटांचे खड्डे जागोजागी पडले आहेत. त्यामुळे या महामार्गावरील बससेवा बंद करण्यात आली होती; मात्र रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत व शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची होणारी चार किमीची पायपीट या संदर्भातील मंगळवारी (ता. ७) वृत्त प्रसिद्ध होताच एसटी प्रशासन खडबडून जागे झाले आणि बससेवा सुरू केली; मात्र रस्त्याची दुरवस्था कायम आहे.
कळंभे-निशेतकडे जाणारा हा रस्ता पुढे खर्डी व नाशिक महामार्गाला मिळतो. अहमदाबाद महामार्गावरून वाड्यामार्गे अनेक अवजड वाहने नाशिककडे याच मार्गावरून जात असल्याने हा रस्ता खड्ड्यांत गेला आहे आणि त्याचा फटका स्थानिक नागरिकांना बसत आहे. यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभाग वाडाचे उपअभियंता संजय डोंगरे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
हा मार्ग नादुरुस्त झाल्याने अनेक वाहने नादुरुस्त होतात, त्यामुळे वाहतूक कोंडी होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे अनेक तक्रारी करूनही दुर्लक्ष करीत आहेत. रस्त्याची दुरुस्ती तत्काळ न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडू.
- पांडुरंग पटारे, उपसरपंच, कळंभे ग्रामपंचायत
