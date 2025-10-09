पालिका रुग्णालयात आयसीयू सुविधा सुरू करा
सर्पदंशाच्या घटनेनंतर भाजपची मागणी
कल्याण, ता. ९ (बातमीदार) : खंबाळपाडा परिसरात सर्पदंशाने एका चार वर्षांच्या मुलीसह २४ वर्षांच्या तरुणीचा मृत्यू झाल्याच्या दुर्दैवी घटनेनंतर, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या रुग्णालयांमधील आरोग्य सुविधांचा अभाव पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. या रुग्णांना वेळेत आयसीयूची सुविधा मिळाली असती, तर त्यांचा जीव वाचू शकला असता, असे मत व्यक्त करत भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) महापालिकेच्या रुक्मिणीबाई आणि शास्त्रीनगर रुग्णालयात आयसीयू सुविधा त्वरित सुरू करण्याची मागणी केली आहे.
भाजपच्या शिष्टमंडळाने या मागणीसाठी केडीएमसीचे उपायुक्त आणि वैद्यकीय अधिकारी यांना पत्राद्वारे निवेदन दिले आहे. भाजपचे पदाधिकारी सुधीर वायले यांनी प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर तीव्र टीका केली आहे. रुक्मिणीबाई रुग्णालयात वर्षभरापूर्वी आयसीयू युनिट उघडले होते, परंतु संबंधित ठेकेदाराने अवघ्या १० दिवसांत काम सोडून पळ काढला. त्यानंतर महापालिकेने पुन्हा निविदा काढली, पण त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. परिणामी, लाखो रुपये खर्च करून उभारलेले आयसीयू युनिट वर्षभर टाळेबंद अवस्थेत आहे.
‘‘कल्याण-डोंबिवलीकर नागरिक कोट्यवधी रुपये टॅक्स महापालिकेला भरतात, मात्र सर्दी, खोकला आणि तापापलीकडे जर आरोग्य सुविधा मिळत नसतील, तर हा टॅक्स कशासाठी भरायचा?’’ असा सवाल सुधीर वायले यांनी केला आहे. त्यांनी प्रशासनाला लवकरात लवकर आयसीयू सुविधा सुरू करण्याची मागणी केली आहे. मागणी पूर्ण न झाल्यास, संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाच आयसीयूमध्ये भरती करून त्यांच्या उपचाराचा खर्च आम्ही करू, असा इशारा भाजप पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
