वारकरी समाज संस्थेकडून पूरग्रस्तांना मदत
कल्याणकरांनी दिला माणुसकीचा आधार
कल्याण, ता. ९ (बातमीदार) : महाराष्ट्रातील विविध भागांमध्ये नुकत्याच आलेल्या भीषण पुरामुळे अनेक गावांतील जनजीवन विस्कळित झाले होते. तसेच अनेकांचे नुकसान झाले होते. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या टंचाईला तोंड देत असलेल्या पूरग्रस्तांसाठी कल्याण पूर्वेतील वारकरी समाज संस्था मदतीला धावली आहे. स्थानिक व्यापारी, समाजसेवक आणि स्वच्छ भारत अभियान कार्यकर्त्यांना एकत्र घेऊन संस्थेने मोठ्या प्रमाणावर जीवनावश्यक वस्तूंची मदत संकलित करून तातडीने पूरग्रस्त भागाकडे रवाना केली आहे.
पूरग्रस्त नागरिकांचे घरांचे नुकसान झाले असून, अन्न आणि पाण्याची तीव्र टंचाई आहे. ही गरज लक्षात घेऊन जीवनावश्यक वस्तू संकलित केल्या आहेत. तांदूळ, मक्का, शेंगदाणे, चहा पावडर, बिस्किट्स, खाद्यतेल, तसेच महिलांसाठी सॅनिटरी पॅड्स, साबण, पिण्याचे पाणी, शालेय साहित्य, ब्लँकेट्स, बादल्या आणि इतर आवश्यक घरगुती उपयोगी वस्तू संकलित केल्या आहेत. या मदतकार्यात स्थानिक नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला. अनेकांनी आपापल्या स्तरावर वस्तू खरेदी केल्या, तर काहींनी वाहतुकीसाठी वाहने उपलब्ध करून दिली. अनेकांनी साहित्य पॅकिंग आणि वर्गीकरणाचे काम हाती घेतले.
वारकरी समाज संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हे साहित्य केवळ सहाय्य म्हणून नव्हे, तर भावनिक आधार म्हणून पूरग्रस्तांपर्यंत पोहोचवले जात आहे. ‘‘अडचणीत असणाऱ्या आपल्या बांधवांना मदतीचा हात देणं ही आपली सामाजिक जबाबदारी आहे,’’ असे त्यांनी नमूद केले. पुरानंतर अनेक ठिकाणी रोगराईचा धोका वाढलेला असून, ही मदत त्यांच्यासाठी मोठा दिलासा ठरली आहे. केवळ तातडीच्या संकटाच्या काळातच नव्हे, तर पुनर्वसनाच्या टप्प्यातही पीडित लोकांना हातभार लागावा, अशी अपेक्षा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली. या उपक्रमातून कल्याणकरांनी पुन्हा एकदा सामूहिक संवेदनशीलतेचा आणि एकतेचा आदर्श घालून दिला आहे.
