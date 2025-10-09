भिवंडीत अवैध प्रसूती, उपचारांना आळा
भिवंडी, ता. ९ (वार्ताहर) : भिवंडी शहराच्या झोपडपट्टी भागांत बोगस डॉक्टरांचा सुळसुळाट असताना, आता पालिका प्रशासनाने अवैधरित्या प्रसूती आणि उपचार करणाऱ्या दायी महिलांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. आयुक्त अनमोल सागर यांच्या कठोर निर्देशानुसार, वैद्यकीय आरोग्य विभागाने आता थेट चार दायी महिलांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.
शहरातील शांतीनगर परिसरातील गायत्रीनगर, फातिमा नगर आणि आझाद नगर या भागांत वैद्यकीय परवाना नसताना काही महिला अनधिकृत प्रसूती व उपचार करत असल्याची माहिती पालिकेला मिळाली होती. बुधवारी (ता. ९) रात्रीच्या सुमारास मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संदीप गाडेकर आणि नियंत्रण प्रमुख डॉ. जयवंत धुळे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रिया फडके, डॉ. राजकुमार शर्मा, डॉ. अक्सा अन्सारी आणि शांतीनगर पोलिसांच्या मदतीने संबंधित ठिकाणी छापे टाकले. या छाप्यादरम्यान, चार महिला कोणत्याही वैद्यकीय परवान्याशिवाय प्रसूती व महिलांवर उपचार करताना आढळून आल्या. पालिकेच्या पथकाने तातडीने या चारही महिलांना ताब्यात घेतले.
सलमा बानो जैनूल शेख (४०), नीलम रतन चौरसिया (३९), नुसरत बानो सुफियान अहमद खान (४६), निसाद बानो मुमताज अहमद अन्सारी (४४) या महिलांकडून ३८ हजार ७६४ किमतीची ऑलियोपॅथीची औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे जप्त केली आहेत.
गुन्हा दाखल
चारही महिलांविरोधात डॉ. मोहम्मद शोएब अन्सारी यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून शांतीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्यावर महाराष्ट्र प्रॅक्टीशनर कायद्यानुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. अटक केलेल्या महिलांना नोटीस दिली असून त्यांच्याविरोधात लवकरच दोषारोपपत्र सादर केले जाईल, असे शांतीनगर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक विनायक गायकवाड यांनी सांगितले.
कारवाई सुरूच राहणार
शहरात बोगस डॉक्टरांसोबतच अप्रशिक्षित दायींकडून प्रसूतीचे वाढते प्रमाण हे माता आणि बालकांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक आहे. यावर आळा घालण्यासाठी वैद्यकीय पथक नियमित कारवाई सुरू ठेवणार असल्याचे आयुक्त अनमोल सागर यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांनी नागरिकांना केवळ अधिकृत वैद्यकीय प्रमाणपत्र असणाऱ्या डॉक्टरांकडूनच उपचार घेण्याचे आवाहन केले आहे.
