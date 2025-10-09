परवाना विभागाची एक खिडकी योजना सुरू
भिवंडी, ता. ९ (बातमीदार) : भिवंडी महापालिकेने शहरातील विविध व्यावसायिक आस्थापना, कारखाने आणि गोदामासाठी ‘एक खिडकी योजना’ सुरू केली आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ मधील कलमांनुसार ना हरकत दाखला आणि व्यवसाय परवाना घेणे बंधनकारक असल्याने, या योजनेअंतर्गत सर्व प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी उपआयुक्त (परवाना) यांची विभागीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील व्यावसायिक आस्थापना, कारखाने व गोदामधारकांचे सर्वेक्षण करून ना हरकत दाखला न घेतलेल्या, परवाना नसलेल्या; तसेच थकबाकीदारांना नोटीस बजाविण्याची कार्यवाही परवाना विभागप्रमुख यांच्या अधिपत्याखाली विभाग अधिकारी (उपआयुक्त परवाना) करणार आहेत. योजनेअंतर्गत पालिका कार्यक्षेत्रातील परवाना, पर्यावरण, अग्निशमन, मालमत्ता कर यासह सर्व प्रकारचे अर्ज एकाच खिडकीत स्वीकारले जातील. परवाना विभागातील कर्मचारी व्यावसायिक आस्थापनांकडून मालमत्ता कर थकबाकी वसूल करण्याबरोबरच पर्यावरण व अग्निशमन दाखला तसेच व्यवसाय परवाना शुल्काचीही एकत्रित वसुली करणार आहेत. एक खिडकी योजनेंतर्गत प्राप्त अर्जांवर विहित मुदतीत कार्यवाही करून नियमानुसार परवाना दाखला देण्यासाठी अर्ज परवाना विभागाकडे करावा, असे आयुक्त व प्रशासक अनमोल सागर यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.