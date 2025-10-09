निवडणुकीपूर्वी पक्षप्रवेशांचा धुरळा
निवडणुकीपूर्वी पक्षप्रवेशांचा धुरळा
प्रभागनिहाय आरक्षणामुळे माजी नगरसेवकांची सोडचिठ्ठी
कर्जत, ता.९ (बातमीदार)ः नगरपरिषदेसाठीचे प्रभागनिहाय आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. भिसेगाव परिसरातील माजी नगरसेवक विजय हजारे राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत शिंदे गटात गेले. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी पक्षप्रवेशांचा धुरळा उडणार आहे.
आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत बाळासाहेब भवन येथे झालेल्या कार्यक्रमात हजारे यांनी शेकडो कार्यकर्त्यांसह शिवसेनेत प्रवेश केला. यावेळी आमदार महेंद्र थोरवे यांनी भाजप, आरपीआययांना सोबत घेऊनच आपण शिवसेनेचा झेंडा पुढे नेणार आहोत. कोणत्याही उमेदवाराचे नाव निश्चित केलेले नाही. मात्र, महायुती म्हणून एकत्र काम करूनच निवडणुकीत उतरू, असा इशारा दिला आहे.
---------------------------
चुरशीची लढत
भिसेगांव प्रभागात हजारेंच्या प्रवेशामुळे शिंदे गटाची ताकद वाढली आहे. या भागात अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सोमनाथ ठोंबरे यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. तसेच आगामी निवडणुकीत चुरशीची लढत होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.