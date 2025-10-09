सरन्यायाधीशांवर हल्ला करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल करा
कल्याण, ता. ९ (बातमीदार) ः सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ भीमशक्ती संघटना महाराष्ट्र प्रदेशच्या वतीने कल्याण येथे निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे. संघटनेने आरोपी ॲड. राकेश किशोर यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमाखाली कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. भीमशक्ती संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने महात्मा फुले चौक पोलिस ठाण्याला निवेदन सादर केले. निवेदनात म्हटले आहे, की देशाच्या इतिहासात प्रथमच अनुसूचित जातीतील व्यक्ती सर्वोच्च न्यायिक पदावर विराजमान झाली असताना, जातीय प्रवृत्तीच्या लोकांना ते मान्य झालेले नाही. ॲड. राकेश किशोर यांची कृती ही वकिली व्यवसायाला लांछन लावणारी आणि संविधानाच्या नीतिमूल्यांना नाकारणारी आहे. भीमशक्ती संघटनेने स्पष्ट इशारा दिला आहे, की या हल्लेखोरावर तत्काळ देशद्रोह आणि अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल न केल्यास भीमशक्ती संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.
