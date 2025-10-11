लोणेरे ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचपदी संगीता शिर्के यांची बिनविरोध निवड
लोणेरे ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचपदी संगीता शिर्के
माणगाव (वार्ताहर) ः तालुक्यातील लोणेरे ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचपदाच्या निवडणुकीत उसरघर नवघरवाडी येथील शिवसेनेच्या संगीता शिर्के यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. ही निवडणूक प्रक्रिया सरपंच प्रकाश टेंबे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यापूर्वीच्या उपसरपंच सुजाता टेंबे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याने उपसरपंच पद रिक्त झाले होते. त्यानंतर ग्रामपंचायतीकडून निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. नामांकन दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवशी शिवसेनेच्या उमेदवार संगीता शिर्के यांनी एकमेव अर्ज दाखल केला. कोणताही विरोधी उमेदवार नसल्याने निवडणूक बिनविरोध घोषित करण्यात आली.
सरपंच प्रकाश टेंबे यांनी निवड प्रक्रिया पूर्ण करून संगीता शिर्के यांच्या निवडीची औपचारिक घोषणा केली. या प्रसंगी ग्रामसेवक नरेंद्र घाडगे यांनी सचिव म्हणून जबाबदारी पार पाडली. कार्यक्रमास माजी सरपंच व विद्यमान सदस्य रविंद्र टेंबे, समाधान करकरे, प्रमोद करकरे, ज्योती ढेपे, शिवाजी ढेपे, लेखनिक रमेश टेंबे, ग्रामपंचायत कर्मचारी संतोष करकरे, सौरभ खाडे, प्रमिला उतेकर, संतोष धसाडे, आदित्य मोरे, उज्वला करकरे आदी उपस्थित होते. याप्रसंगी शिवसेना संपर्कप्रमुख अरुण चालके, माजी जिल्हा परिषद सदस्या अर्पणा घोसाळकर, उस्सरघर नवघरवाडीचे ग्रामस्थ व शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.