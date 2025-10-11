इच्छुक उमेदवारांकडून पणत्या,उटणे,फराळ ,ड्रायफ्रुट्स वितरणाची तयारी
इच्छुक उमेदवारांकडून मतदारांना दिवाळी भेट
पणत्या, उटणे, फराळ, ड्रायफ्रुट्स वितरणाची तयारी
खारघर, ता. ११ (बातमीदार) : दिवाळीनंतर महापालिका निवडणुकीचा बिगुल वाजणार असल्याची चर्चा आहे. दिवाळीचा मुहूर्त साधत इच्छुक उमेदवारांनी निवडणुकीसाठी कंबर कसली आहे. यानिमित्ताने सुगंधी उटणे, पणत्या फराळ, ड्रायफ्रूट्स बॉक्स आदी भेटवस्तू घरोघरी पोहचविण्यासाठी तयारी सुरु असल्याचे दिसून येते.
दिवाळीनंतर काही दिवसात निवडणुका होणार आहे. निवडणुकीत दांडगा जनसंपर्क आणि आर्थिक बाजू भक्कम असलेल्या उमेदवाराची सर्व पक्षाच्या वरिष्ठाकडून चाचपणी केली जात आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाकडून प्रभाग रचना जाहीर केल्यामुळे सेक्टर आणि गावाचा कोणत्या प्रभागात समावेश करण्यात आला आहे. या संदर्भात इच्छुक उमेदवार माहिती घेण्याचे काम करीत असून दिवाळीचा मुहूर्त साधून जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत कशाप्रकारे पोहोचता येईल. यासाठी इच्छुक उमेदवारांकडून घरोघरी पणत्या, उटणे वितरण करणे आणि सामाजिक कार्यकर्ते, महिला बचत गटाचे प्रमुख यांच्यापर्यंत फराळ, ड्रायफ्रूट्स बॉक्स आदी भेटवस्तू देण्यासाठी काही इच्छुक उमेदवारांनी तयारी केल्याचे समजते.
