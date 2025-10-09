मुंबई
कॉ. बारक्या मांगात भवनचे आज उदघाटन
विरार, ता. ९ (बातमीदार) ः हुतात्मा दिन आणि कॉ. गोदावरी शामराव परुळेकर यांच्या स्मृतिदिनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कॉ. बारक्या मांगात भवन या वाडा कार्यालयाचे उद्घाटन आणि जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर विशाल जिल्हाव्यापी जाहीर सभेचे आयोजन शुक्रवारी (ता. १०) दुपारी १२ वाजता हायटेक मैदान, कादिवली, ता. वाडा येथे करण्यात आले आहे. या वेळी ठाणे-पालघर जिल्ह्याच्या सर्व तालुक्यांतून ३० हजारांहून अधिक श्रमिक स्त्री-पुरुष या सभेत सहभागी होतील, असा अंदाज केंद्रीय कमिटी सदस्य, आमदार विनोद निकोले व जिल्हा सेक्रेटरी व राज्य सचिव मंडळ सदस्य, (माकप) कॉ. किरण गहला यांनी व्यक्त केला आहे.