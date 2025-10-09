शुल्क न भरल्याने विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्यास मज्जाव
तारापूर, ता. ९ (बातमीदार) : शाळेचे थकीत शुल्क न भरल्याने विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्यास मज्जाव करण्यात आल्याचा प्रकार बोईसरमधील सेवाश्रम विद्यालयात घडला आहे. याप्रकरणी पालकांनी गोंधळ घातल्यानंतर विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यास परवानगी देण्यात आली.
बोईसरमधील सेवा आश्रम संस्थेच्या सेवाश्रम विद्यालयात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत ज्युनियर केजी ते चौथीपर्यंत ६१८ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. विद्यालयात सध्या सहामाही परीक्षा सुरू असून शुल्क थकीत असल्याचे कारण देत तिसरी आणि चौथीच्या एकूण ३० विद्यार्थ्यांना बुधवारी (ता. ८) मराठी विषयाची प्रश्नपत्रिका दिली नाही. तसेच त्यांना परीक्षेला बसण्यास पर्यवेक्षिकेकडून मज्जाव करण्यात आला.
विद्यार्थ्यांचे जवळपास एक ते तीन वर्षांपर्यंतचे शुल्क थकीत असल्याचे कारण शाळा प्रशासनाकडून देण्यात आले. याबाबत पालकांनी गोंधळ घातल्यानंतर काही वेळाने विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यास परवानगी देण्यात आली, मात्र या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रासासोबतच शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन केले जात असल्याचा दावा विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी केला. सेवाश्रम विद्यालयात सध्या प्रशासक नियुक्त असून, पुन्हा असा प्रकार होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले.
शुल्क भरण्यासाठी वारंवार मुदत
सेवाश्रम विद्यालयाच्या इंग्रजी माध्यमातील शाळेतील अनेक विद्यार्थ्यांचे जवळपास एक ते तीन वर्षांपर्यंतचे शुल्क थकीत आहे. थकीत शुल्क भरण्याबाबत पालकांना वारंवार मुदत देऊनदेखील शुल्क भरले जात नाही. यामुळे शाळेला आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे, असे मुख्याध्यापिका दीप्ती संखे यांनी सांगितले.
शुल्क भरण्यासाठी मुदतवाढ
बोईसर येथील सेवाश्रम विद्यालयातील थकीत शुल्क असलेल्या विद्यार्थ्यांना शुल्क भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यास शाळेला कळविण्यात आले आहे, अशी माहिती पालघर जिल्हा परिषदेचे प्रभारी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) अशोक पाटील यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.