पालघर जिल्हा परिषदेतील १५४५ शिक्षकांच्या बदल्या
अखेर संपली शिक्षकांची प्रतीक्षा
पालघर जिल्हा परिषदेतील १५४५ शिक्षकांच्या बदल्या
कासा, ता. ९ (बातमीदार) ः जिल्हा परिषद, पालघरच्या शिक्षण (प्राथमिक) विभागात मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या असून, एकूण १५४५ शिक्षकांना नवीन नेमणूक स्थळ देण्यात आले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे (भा.प्र.से.) यांच्या स्वाक्षरीने हा आदेश जारी करण्यात आला. या बदल्या महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा नियम, ग्रामविकास विभाग तसेच प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या परिपत्रकानुसार ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात आल्या आहेत.
शिक्षकांची कार्यक्षमता वाढविणे, शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा करणे आणि ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शिक्षकांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, हे या बदल्यांचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. संबंधित शिक्षकांना बुधवार (ता. ८) सकाळीच आपल्या नवीन शाळेत हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बदल्यांनंतर प्रत्येक शाळेतील रिक्त पदांची माहिती तत्काळ सादर करण्याचे आदेशही गटशिक्षण अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
शिक्षकांनी दिलेल्या वेळेत नवीन शाळेत रुजू न झाल्यास जबाबदारी त्यांची स्वतःची राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच बदली प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेळेचे काटेकोर पालन करावे, असे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सर्व शिक्षण अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
चौकट
शिक्षकांची उपलब्धता वाढणार
या बदल्यांमुळे दीर्घकाळ प्रतीक्षेत असलेल्या शिक्षकांना दिलासा मिळाला असून, दुर्गम व आदिवासी भागातील शाळांमध्ये शिक्षकांची उपलब्धता वाढणार आहे. शिक्षण क्षेत्रात समतोल साधण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात येत आहे. याबाबतीत डहाणू गटशिक्षणाधिकारी संजय वाघ म्हणाले की शनिवारपर्यंत किती शिक्षक हजर झाले त्याचा आकडा कळेल. त्यानंतर शून्य शिक्षकी शाळांचे प्रश्न, तसेच १३ तारखेपर्यंत अतिरिक्त शिक्षक समायोजन करायचे आहे.
