कळव्यात रिक्षाच्या धडकेत जेष्ठ नागरिक जखमी; एक हात निकामी,
कळव्यात रिक्षाच्या धडकेत ज्येष्ठ नागरिक जखमी
कळवा, ता. ९ (बातमीदार) ः एका रिक्षावाल्याने रस्ता ओलांडणाऱ्या ६३ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला धडक दिल्याने मोठा अपघात झाला आहे. या नागरिकाच्या हाताला गंभीर दुखापत होऊन हात निकामी झाल्याची घटना बुधवारी (ता. ८) कळवा नाका येथे घडली. तुळशीदास कांबळे असे ज्येष्ठ नागरिकांचे नाव आहे.
कळवा नाका पारसिक बँकेसमोर रिक्षा दाटीवाटीने लावल्या जातात. त्यामुळे रस्ता अडतो व वाहतूक कोंडी होते. त्यातच कळवा नाका येथून शास्त्रीनगरमध्ये जाण्यासाठी पादचारी पूल नसल्याने नागरिकांना बाजारातून येताना रस्ता ओलांडावा लागतो. यावेळी कळवा नाक्यावरून येणाऱ्या भरधाव वाहनांनामुळे येथे अनेकवेळा अपघात होत असतो. शास्त्री नगर येथे राहणारे तुळशीदास कांबळे हे बुधवारी रात्री कळवा नाका येथून रस्ता ओलांडत असताना रिक्षावाल्याने त्यांना धडक दिली. या धडकेत ते रस्त्याकडेला पडले. याचवेळी मागून आलेल्या टेम्पोचे चाक त्यांच्या हातावरुन गेल्याने त्यांच्या गंभीर दुखापत झाली. कळव्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात त्यांना उपचारासाठी दाखल करण्यात आले असता त्यांचा एक हात निकामी झाल्याची माहिती त्यांच्या कुटुंबाने दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.