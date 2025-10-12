दिवाळीतच निवडणुकीचे फटाके फुटणार
दिवाळीतच निवडणुकीचे फटाके फुटणार
राजकीय मंडळींकडून कार्यकर्त्यांच्या गाठीभेटी
पेण, ता. ९ (वार्ताहर) : गेल्या दोन- तीन वर्षांपासून प्रलंबित राहिलेल्या राज्यातील महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच ग्रामपंचायतीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता लवकरच होण्याचे संकेत मिळत आहे. त्यामुळे दिवाळीतच निवडणुकीचे फटाके फुटण्यास सुरुवात होणार आहे. त्याअनुषंगाने राजकीय मंडळींकडून कार्यकर्त्यांच्या गाठीभेटी घेण्यास सुरुवात झाली आहे.
राज्यातील महापालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत यांच्या निवडणुकांसह जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका गेल्या काही वर्षांपासून लांबणीवर पडल्या होत्या. त्यामुळे या सर्व ठिकाणी प्रशासन राज होते. मात्र त्यामुळे अनेक ठिकाणी विकास कामांना खीळ बसली होती. त्यामुळे येत्या डिसेंबर ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका तत्काळ घेण्यात याव्यात, असे आदेश उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तांना दिले. त्यामुळे निवडणुकीच्या प्रक्रियेला लागलीच वेग येऊन जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण तसेच महापालिका, नगर परिषद आणि नगर पंचायतीच्या नगराध्यक्ष पदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर करण्यात आली आहे. आता नगरपालिकेच्या प्रभागाचे आरक्षण पाडण्यात येणार आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना मोठ्या प्रमाणावर वेग आला असून काही दिवसांवरच येऊन ठेपलेल्या दिवाळीमध्ये राजकीय फटाके फुटण्यास सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया पाहता राज्यात महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी लढत होत असली तरी प्रत्येक राजकीय पक्ष आपापल्या परीने या निवडणुकीत भूमिका मांडणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत कोणता पक्ष बाजी मारतो, हेच पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे. तर पेण नगरपालिका नगराध्यक्ष पदाचा आरक्षण खुला महिला प्रवर्गासाठी पडल्याने माजी नगराध्यक्षा प्रितम पाटील यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भाजपचे माजी मंत्री तथा आमदार रवी पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पेण शहराच्या विकासाला अधिक प्राधान्य देत त्यांनी या अगोदरच अनेक विकास कामे, नागरिकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक, महिलांसाठी विविध योजनांचे लाभ यासह इतरही असंख्य कामे माजी नगराध्यक्षा प्रितम पाटील यांनी केलेली असल्याने याही निवडणुकीत नगराध्यक्ष पदाकरीता त्यांचा मार्ग सुकर झाल्याचे नागरिकांकडून बोलले जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.