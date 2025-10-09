उरणमध्ये कोंडीचे चक्रव्यूह
अवजड वाहतुकीमुळे दररोज दोन तासांचा प्रवास
उरण, ता. ९ (वार्ताहर)ः जेएनपीएवर आधारित चार बंदरांतील अवजड वाहने, खोदलेल्या रस्त्यांमुळे उरणकरांचा प्रवास जिकिरीचा झाला आहे. अशातच एकाच वेळी शेकडो वाहने रस्त्यांवर धावत असल्याने वाहतूक कोंडीचे चक्रव्यूह भेदण्यासाठी दोन-दोन तासांचा अवधी लागत आहे.
जेएनपीएच्या अनुषंगाने चार बंदरांची निर्मिती करण्यात आली. या बंदरांच्या आधारावर उरणच्या पश्चिम पूर्व भागात विविध गोदामांची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. गोदामांमध्ये दिवसाला लाखो कंटेनर ये-जा करीत आहेत. वाहनांची संख्या वाढली असताना रस्ते मात्र जैसे थे आहेत. अशातच उरणच्या खोपटा, दिघोडे परिसरातील सीएफएस गोदामांमध्ये वाहनतळांची व्यवस्था नसल्यामुळे रस्त्यावरच उभी केली जात असतात. त्यामुळे वाहने एकापाठोपाठ उभी असल्याने रस्त्यांवर वारंवार वाहतूक कोंडी उद्भवत आहे.
------------------------------
प्रमुख अडथळे
- परिसरातील रस्ते खड्डेमय असल्याने येणारी वाहने संथगतीने मार्गस्थ होतात. अनेकदा खड्ड्यांमध्ये वाहने अडकत असल्याने कोंडी होते.
- खोपटा पुलाखाली कोस्टल रोडजवळ सर्वच बाजूने रस्ते खोदल्याने वाहने येण्या-जाण्यास अडथळा निर्माण होतो.
- गव्हाण फाटा येथील रेल्वे पूल बंद आहे. त्यामुळे दिघोडे-चिर्ले मार्गावर तीन ते चार किलोमीटरच्या रांगा लागल्या जातात.
--------------------------------
पोलिसांचे अपुरे संख्याबळ
उरण तालुक्याचा पसारा मोठा आहे. औद्योगिक केंद्र असल्याने वाहनांच्या तुलनेत पोलिसांचे संख्याबळ अपुरे आहे. रात्रीच्या वेळी वाहतूक पोलिस नसल्याने वाहनचालक नियमांचे वारंवार उल्लंघन करतात. यामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांना विद्यार्थ्यांना नोकरवर्गांना दोन दोन तास वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी प्रवासीवर्गातून होत आहे.
-----------------------------------
उरण परिसरातील अनेक गोदामांमध्ये पार्किंगची व्यवस्थाच नाही. त्यांची अवजड वाहने रस्त्यावर उभी राहिल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना प्रवाशांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अशा वाहनांवर कारवाई करण्यात पोलिस यंत्रणा अपयशी ठरली आहे.
- सत्यवान भगत, तालुका अध्यक्ष, मनसे
------------------------------
बंदरांमधून एकाच वेळी शेकडो वाहने येतात. अशातच या परिसरातील बेकायदा गोदामातील वाहने रस्त्यावर उभी केली जात आहेत. त्यांची परवानगी स्थानिक प्रशासनाने रद्द केली गेली पाहिजे.
- अतुल दहिफले, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, उरण
