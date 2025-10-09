नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त भागातील नागरिकांना शिक्षण संस्थेचा मदतीचा हात..
नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त भागातील नागरिकांना शिक्षण संस्थेचा मदतीचा हात
ठाणे, ता. ९ (बातमीदार) : मराठवाड्यासह राज्यातील विविध भागांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात जनजीवन विस्कळित झाले आहे. या आपत्तीग्रस्त भागातील नागरिकांना मदत करण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू असतानाच, समाजातील विविध घटकही आपापल्या पातळीवर मदतीसाठी पुढे येत आहेत.
ज्ञानदाता शिक्षण प्रसारक मंडळ, मुंब्रा या संस्थेच्या कळवा, मुंब्रा, दिवा व कोपर येथील शाळांनी अशाच प्रकारे सामाजिक बांधिलकी जपत पूरग्रस्तांसाठी मदतीचा हात पुढे केला आहे. या शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या सुमारे २०० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसाचे वेतन दिले आहे. संस्थेच्या वतीनेही आर्थिक मदत करण्यात आली असून, एकूण दोन लाख ५१ हजार रुपये इतकी रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली. विशेष म्हणजे, या संस्थेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांनीही सामाजिक भान ठेवत खाऊसाठी मिळालेले पैसे मदतीसाठी दिले आहे.
यासंदर्भात माहिती देताना संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष सुनील फापाळे यांनी सांगितले की, आपत्तीग्रस्तांच्या मदतीसाठी संस्थेच्या सर्व स्तरांवरून एकात्मिक प्रयत्न करण्यात आले. याप्रसंगी संस्थेचे अध्यक्ष सुनील फापाळे, सचिव सविता फापाळे, खजिनदार अॅड. अनिकेत फापाळे, प्रशासकीय अधिकारी बागुल, मुख्याध्यापक खरमाळे आणि शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. संस्थेच्या या उपक्रमाचे समाजाच्या सर्व स्तरातून कौतुक करण्यात येत असून, ही कृती इतर शैक्षणिक संस्थांसाठी प्रेरणादायक ठरत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.