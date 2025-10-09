८ पंचायत समितींवर महिलाराज
आठ पंचायत समितींवर महिलाराज
जिल्ह्यातील सभापतिपदासाठीचे आरक्षण जाहीर
अलिबाग, ता. ९ (वार्ताहर) ः रायगड जिल्ह्यातील पंचायत समिती सभापतिपदासाठीचे आरक्षण गुरुवारी (ता. ९) जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या अध्यक्षतेखाली काढण्यात आले. आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांची मोर्चेबांधणीला सुरुवात होईल.
म्हसळा तालुक्यातील सभापतिपद आरक्षित झाले असून अनुसूचित जमातीसाठी श्रीवर्धन येथे महिला तर तळा येथे सर्वसाधारण आरक्षित झाले आहे. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलेसाठी अलिबाग आणि महाड तर सर्वसाधारणमध्ये कर्जत आणि माणगाव हे आरक्षित झाले आहे. उर्वरित पनवेल, पेण, सुधागड, रोहा या ठिकाणी सर्वसाधारण महिला तर खालापूर, उरण, मुरूड, पोलादपूर येथे सर्वसाधारण आरक्षण पडले आहे. १५ तालुक्यांपैकी आठ पंचायत समितींवर महिलाराज येणार आहे. त्यामुळे पुरुष उमेदवारांचा हिरमोड झाला आहे.
पंचायत समिती सभापती आरक्षण :
म्हसळा - अनुसूचित जाती (महिला)
तळा - अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण)
श्रीवर्धन - अनुसूचित जमाती (महिला)
माणगाव - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (सर्वसाधारण)
अलिबाग - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
कर्जत - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (सर्वसाधारण)
महाड - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
पनवेल - सर्वसाधारण (महिला)
खालापूर - सर्वसाधारण
उरण - सर्वसाधारण
मुरूड - सर्वसाधारण
सुधागड - सर्वसाधारण (महिला)
पोलादपूर - सर्वसाधारण
पेण - सर्वसाधारण (महिला)
रोहा - सर्वसाधारण (महिला)
