रविवारी विरारमध्ये नारीशक्तीचा गौरव

विरार, ता. ९ (बातमीदार) ः स्त्रीशक्तीचा सन्मान करण्याच्या उद्देशाने ‘सकाळ’ने नवरात्रोत्सवादरम्यान ‘नवरात्र नवरंग स्पर्धा’ आयोजित केली होती. विरारमधील कारगिलनगर येथील जगतजननी महाकाली माता मंदिर आणि सफाळ्यातील एडवण येथील लक्ष्मी मसाले यांच्या विद्यमाने ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. या स्पर्धेला जिल्हाभरातून महिलांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. या स्पर्धेतील पैठणीविजेत्या महिलांचा गौरव सोहळा रविवारी (ता. १२) केला जाणार आहे.
नवरात्रोत्सवादरम्यान महिलांचा सन्मान व्हावा, म्हणून नवरात्र नवरंग स्पर्धा घेण्यात आली होती. नवरात्रीच्या नऊ दिवसांच्या प्रत्येक रंगातील महिलांचे पारंपरिक वेशभूषेतील महिलांचे छायाचित्र मागवण्यात आले. या स्पर्धेसाठी जिल्हाभरातून शेकडो महिलांनी छायाचित्रे पाठवली होती, जी छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली. त्यातील मुकुटधारी एका विजेतीला मानाची पैठणी बक्षीस मिळणार आहे. या छायाचित्रातील एका महिलेला निवड समितीने बक्षीसपात्र ठरवले. बक्षीस म्हणून मानाची पैठणी, तर अन्य महिला स्पर्धकांसाठी एडवण मसाले यांच्याकडून विशेष भेटवस्तू दिली जाणार आहे.
मनवेल पाड्यामध्ये बक्षीस वितरण
नवरात्र नवरंग स्पर्धेचा बक्षीस वितरण सोहळा रविवारी विरार पूर्वेकडील मनवेल पाड्यामधील जगतजननी महाकाली माता मंदिर येथे दुपारी चार वाजता आयोजित केला आहे.
