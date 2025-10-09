विमानतळ उद्घाटनवेळी भूमिपुत्रांचा भ्रमनिरास
विमानतळ उद्घाटनवेळी भूमिपुत्रांचा भ्रमनिरास
दि. बा. पाटील यांचे नाव जाहीर न झाल्याने संताप
तुर्भे, ता. ९ (वार्ताहर) ः नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उद्घाटन नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकतेच पार पडले, मात्र या ऐतिहासिक प्रसंगी मोदी यांनी विमानतळाला स्वर्गीय दि. बा. पाटील यांच्या नावाची घोषणा न केल्याने भूमिपुत्रांकडून रोष आणि निराशा व्यक्त होत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यात येईल, असे आश्वासन नुकतेच दिले आहे, शिवाय या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मान्यता दिली असून, तो केंद्राकडे पाठवण्यात आला आहे. तसेच विमानतळ नामकरण कृती समिती, खासदार सुरेश म्हात्रे आणि इतर संघटनांशी बैठक घेऊन राज्य सरकारने हा एकच प्रस्ताव पाठवला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील यास संमती दिल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे विमानतळ उद्घाटनाच्या वेळी पंतप्रधान हे नाव जाहीर करतील, असा विश्वास भूमिपुत्रांना होता. यामुळे ६ ऑक्टोबर रोजी खासदार सुरेश म्हात्रे यांनी विमानतळ उद्घाटनापूर्वी धडक मोर्चा आयोजित करण्याचा इशारा दिला होता, मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर या आंदोलनाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे भूमिपुत्रांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणात नाव जाहीर होईल, याची अपेक्षा ठेवली होती, मात्र उद्घाटनाच्या दिवशी कोणतीही घोषणा न झाल्यामुळे या अपेक्षांना खंडन मिळाले आणि भूमिपुत्रांमध्ये संताप व्यक्त झाला. सजग भूमिपुत्र मनोज डोंगरे यांनी सांगितले की, विमानतळ नामकरणासाठी राज्य सरकारने एकच प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यामुळे विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव जाहीर करण्यात काहीही अडचण नव्हती. देशाचे पंतप्रधान आज हे नाव जाहीर करतील, अशी आमची अपेक्षा होती, मात्र तसे न झाल्यामुळे आमची घोर निराशा झाली आहे.
