प्रश्नमंजुषा स्पर्धेतून अभिजात मराठी भाषेची देवाण-घेवाण
प्रश्नमंजुषा स्पर्धेतून अभिजात मराठी भाषेची देवाण-घेवाण
नेरूळ, ता. ९ (बातमीदार) ः नवी मुंबई महापालिकेने ‘अभिजात मराठी भाषा सप्ताह’ अंतर्गत महापालिका मुख्यालयातील ज्ञानकेंद्रात प्रश्नमंजुषा स्पर्धा आयोजित केली होती. ही स्पर्धा मराठी भाषेचा इतिहास, साहित्य, संस्कृती आणि विविध परंपराबाबतची माहिती रंगतदार पद्धतीने आदान-प्रदान करण्यासाठी एक अभिनव मंच ठरली. या कार्यक्रमात महापालिकेतील विभागप्रमुख, अधिकारी, कर्मचारी आणि साहित्यप्रेमी नागरिकांनी उत्साहाने सहभाग नोंदवला, तर उपस्थितांनी या उपक्रमाला उत्साहाने प्रतिसाद दिला.
नवी मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार यांनी या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करत दिलखुलास शैलीत मराठी भाषेवरील आठवणी व गंमतीजमती सांगितल्या. त्यांनी प्रश्नोत्तर सत्राला आकर्षक स्वरूप दिले, ज्यामुळे उपस्थितांचे मनोरंजन झाले. प्रश्नोत्तराच्या वेळी उपस्थितांनी उत्तरे दिल्यानंतर तत्काळ पुस्तकरूपी पारितोषिक देऊन त्यांचा सन्मान करण्यात आला. या स्पर्धेतील प्रश्न अभिजात मराठी भाषा, तिची परंपरा, संत-पंत-तंत कवितांचा प्रवाह, ज्ञानपीठ, भारतरत्न, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, गीत-काव्य-कादंबरी यासंबंधीची माहिती, बोलीभाषा, साहित्यिकांची टोपण नावे अशा विविध विषयांवर होते. प्रश्नांबरोबरच मिळालेल्या पूरक माहितीने कार्यक्रम अधिक समृद्ध व रंगीत झाला. त्यामुळे मराठी भाषेवरील ज्ञान वाढविण्यासह उपस्थितांना नव्या माहितीचा लाभ झाला.
प्रश्नमंजुषा स्पर्धेत अनेकांनी आपले ज्ञान सिद्ध केले. विजेत्यांमध्ये डॉ. कैलास गायकवाड, अनुजा खरसंबळे, राजेश तेलगोटे, अमोलकुमार वाघमारे, अरविंद उरसळ, दुर्गा देशमुख, प्रवीण गाडे, अर्चना नगराळे, संघरत्ना खिल्लारे, मिरा मंडलिक, सुलभा बारघरे यांसह एकूण ५० रसिक नागरिकांचा समावेश होता. सर्वांना पुस्तक स्वरूपात पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले. या कार्यक्रमामुळे मराठी भाषेविषयी जनमानसात जागरूकता निर्माण झाली व तिचा सांस्कृतिक वारसा अधिक प्रभावीपणे जपण्याची प्रेरणा मिळाली, असा अभिप्राय उपस्थितांनी व्यक्त केला. अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार यांनी सांगितले की, मराठी भाषा केवळ संवादाचे साधन नसून ती आपल्या संस्कृतीची खरी ओळख आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.