बदलत्या जीवनशैलीमुळे हृदयविकारांच्या प्रमाणात वाढ
भिवंडी, ता. ९ (बातमीदार) : केवळ ज्येष्ठ नागरिकांनाच नव्हे, तर गृहिणी आणि विद्यार्थ्यांनाही मोठ्या प्रमाणात मानसिक ताण-तणावाचा सामना करावा लागत आहे. बदलती जीवनशैली आणि आहाराच्या पद्धतीमुळे मनुष्याच्या जीवनावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे हृदयविकाराच्या रुग्णसंख्येत लक्षणीय वाढ होत आहे. शहर आणि ग्रामीण भागातील रुग्णवाढीमध्ये फारशी तफावत नाही. प्रत्येकाने वेळेवर तपासणी करून हृदयाची काळजी घेणे गरजेचे आहे, असे आवाहन प्रसिद्ध हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ. विशाल पिंगळे यांनी केले.
वाचन मंदिर, भिवंडी यांच्या वतीने सालाबादप्रमाणे शारदीय प्रबोधनमालेत टिळक मंदिर सभागृहात ‘हृदयविकार : समज आणि गैरसमज’ या विषयावर डॉ. पिंगळे यांनी मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी वाचन मंदिराचे अध्यक्ष सुधीर सिंगासने होते. डॉ. पिंगळे यांनी उपस्थितांना हृदयविकाराची लक्षणे जाणून घेण्याचे आणि त्याकडे दुर्लक्ष न करण्याचे आवाहन केले. छातीत व डाव्या खांद्यात दुखणे, तसेच उच्च रक्तदाब आणि मधुमेह यावर वेळच्यावेळी लक्ष देणे आवश्यक आहे. नियमित थोडा व्यायाम, आहाराची पथ्ये पाळणे आणि चालण्याच्या व्यायामामुळे हृदयविकारांपासून दूर राहता येते, असे त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सहकार्यवाह मिलिंद पळसुले यांनी केले, तर कार्यवाह किशोर नागरकर यांनी आभार मानले. या दोन्ही प्रबोधनात्मक कार्यक्रमांना शहरातील मान्यवरांनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावली होती.
हत्तीशी बोलणारा माणूस
शारदीय प्रबोधन मालेच्या दुसऱ्या दिवशी ‘हत्तीशी बोलणारा माणूस’ या विषयावर वन्यजीव संवाद व सहजीवनाचा अनुभव कथन करणारे आनंद शिंदे यांचे विशेष व्याख्यान झाले. पत्रकारितेच्या क्षेत्रात फोटोग्राफी करताना आनंद शिंदे यांचा हत्तींशी झालेला संवाद आणि त्यांनी टिपलेले क्षण लक्षणीय ठरले. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्या या अनुभवाची कशी दखल घेतली, याचे दृकश्राव्य कथन त्यांनी केले. श्रोत्यांनी विविध प्रश्न विचारून गैरसमज दूर केले आणि हत्तीच्या जीवनातील अनेक महत्त्वाचे पैलू समजावून घेतले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.