महिलांची पाण्यासाठीची वणवण दूर
वज्रेश्वरी, ता. ९ (बातमीदार) : वज्रेश्वरीजवळील छोट्या धावडे पाडा येथील महिलांची अनेक वर्षांची पाण्यासाठीची वणवण अखेर संपली आहे. सुमारे ४० घरांच्या या वस्तीला आजपासून नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे. हा उपक्रम जाणीव प्रतिष्ठान या सामाजिक संस्थेच्या प्रयत्नांतून राबविण्यात आला.
धावडे पाड्यातील महिलांना आतापर्यंत पाण्यासाठी लांबवर जावे लागत असे. उन्हाळ्यात ही समस्या अधिकच तीव्र होत होती. दररोजचा मोठा वेळ फक्त पाण्यासाठी खर्च होत होता. या समस्येकडे लक्ष देत जाणीव प्रतिष्ठानने काही दिवसांपूर्वी ग्रामस्थांची बैठक घेऊन हा प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार संस्थेच्या पाणी प्रकल्पांतर्गत पाड्यातील प्रत्येक घरापर्यंत नळजोडणी करण्यात आली आहे. नुकतेच या योजनेची सुरुवात ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत करण्यात आली. या वेळी लायन्स क्लब ऑफ नॉर्थ बॉम्बेचे सर्व पदाधिकारी, स्थानिक नागरिक आणि महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. लोकांच्या चेहऱ्यावर आनंद आणणे आणि माणसे कमावणे हेच संस्थेचे ध्येय आहे. धावडे पाड्यातील पाणी योजना हे त्याचे एक यशस्वी उदाहरण आहे, असे जाणीव प्रतिष्ठानचे भूपेंद्र शाह आणि उमेश महाडिक म्हणाले.
महिलांच्या चेहऱ्यावर आनंद
पाण्याची सोय झाल्याने महिलांनी समाधान व्यक्त केले. आता आमचा खूप वेळ आणि कष्ट वाचतील, असे त्यांनी आनंदाने सांगितले. त्यांच्या चेहऱ्यावरील हास्यच या उपक्रमाच्या यशाची साक्ष देत होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.