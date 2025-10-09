सुरक्षारक्षकाकडून मुलांना अमानुष मारहाण
सुरक्षा रक्षकाकडून मुलांना अमानुष मारहाण
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ९ : डोंबिवली जवळच्या उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या पलावा सिटीतील कासाबेला गोल्ड सोसायटीत बुधवारी (ता. ८) संध्याकाळी घडलेल्या घटनेने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. खेळता खेळता बॉल शेजारच्या इमारतीत गेल्याने काही लहान मुलांनी तो आणण्यासाठी आत प्रवेश केला, मात्र या छोट्याशा कारणावरून सुरक्षा रक्षकाने मुलांसोबत गैरवर्तन करून बेदम मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आल्यानंतर परिसरातील रहिवाशांत संतापाची लाट उसळली आहे.
या घटनेत सहभागी असलेला सुरक्षा रक्षक राजेंद्र खंदारे याने संतापाच्या भरात दोन मुलांना पकडले, त्यांचे हात बांधून त्यांना निर्दयपणे मारहाण केली. तुमच्यामुळे गाड्यांचे नुकसान होत आहे, असा ओरडा करत त्याने मुलांना अत्यंत उद्धट आणि आक्रमक पद्धतीने वागणूक दिली. तसेच त्यांचे हात बांधून त्यांना शिवीगाळदेखील केली. यानंतर जेव्हा मुलांच्या पालकांना ही बाब समजली, त्यांनी घटनास्थळी जाऊन सुरक्षा रक्षकाला जाब विचारला; मात्र त्याने आणखी संतप्त होत पालकांनाही अरेरावीची भाषा केली. मी कोणाला घाबरत नाही, जे करायचं ते करा असे म्हणत त्याने पालकांना सोसायटीच्या परिसरातून बाहेर काढले. या प्रकारानंतर संतप्त पालकांनी तत्काळ मानपाडा पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी पोहोचून आरोपी सुरक्षा रक्षक राजेंद्र खंदारे याला ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू केली आहे.
अमानुष घटनेनंतर पलावा परिसरात तीव्र संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून, उच्चभ्रू आणि सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या सोसायटीत अशा प्रकारचे वर्तन कसे घडते, याबाबत नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नागरिकांचा आरोप आहे की, सोसायटी प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणा अशा घटकांकडे दुर्लक्ष करतात, ज्यामुळे लहान मुलांच्या सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. पोलिसांनी याप्रकरणी मुलांच्या पालकांनी केलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया करून पुढील तपास सुरू केला आहे.
