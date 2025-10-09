विद्यार्थ्याने फी न भरल्याने जमिनीवर बसविले
विद्यार्थ्याने फी न भरल्याने जमिनीवर बसविले
भिवंडीत मुख्याध्यापकासह शिक्षकावर गुन्हा दाखल
भिवंडी, ता. ९ (बातमीदार) ः शांतीनगर भागातील सलाऊद्दीन अय्युबी मेमोरियल उर्दू हायस्कूल अँड कॉलेजमध्ये फी न भरलेल्या एका दहावीच्या विद्यार्थ्याला शाळेच्या पहिल्या सत्राच्या परीक्षेदरम्यान जमिनीवर बसवून पेपर लिहायला लावल्याप्रकरणी शाळेच्या मुख्याध्यापिका आणि एका शिक्षकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
विद्यार्थ्याला इतर विद्यार्थ्यांपासून वेगळे बसवून अपमानित केल्यामुळे तो घरी रडू लागला आणि दुसऱ्या दिवशी शाळेत जाण्यास त्याने नकार दिला होता. रिक्षाचालक असलेल्या पीडित मुलाच्या वडिलांनी शिक्षण सुधार समितीचे अध्यक्ष डॉ. कॉम्रेड विजय कांबळे यांच्या मदतीने शांतीनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. याप्रकरणी पोलिसांनी मुख्याध्यापिका खान अतिया बहुजमा आणि शिक्षक अहमद उल्ला यांच्याविरुद्ध अल्पवयीन न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) कायद्याच्या कलम ७५ (बालकावर क्रूरता) आणि ८७ (बालकाच्या हक्कांचे उल्लंघन)अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे. पोलिस या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत असून पुढील तपास हेड कॉन्स्टेबल दिलीप शिंदे करीत आहेत.
