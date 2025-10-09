मुख्याध्यापिकेविरोधात ऍट्रॉसिटी ऍक्टनुसार गुन्हा दाखल केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांची केवळे कुटुंबीयांना भेट
मुख्याध्यापिकेविरोधात ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल
नवी मुंबई, ता. ९ (वार्ताहर) ः नवी मुंबईतील ऐरोली येथील श्रीमती सुशीलादेवी देशमुख विद्यालयात शिकणाऱ्या अनुष्का केवळे हिच्या आत्महत्येप्रकरणी पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. शिक्षकांकडून झालेल्या कथित अपमानामुळे अनुष्काने आत्महत्या केल्याचा आरोप आहे.
नवी मुंबई पोलिसांनी आता या प्रकरणात शाळेच्या मुख्याध्यापिकेविरोधात ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल केला आहे. यापूर्वी त्यांच्यावर आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल होता; परंतु अनुष्का अनुसूचित जातीची असल्याने पुढील तपासात ॲट्रॉसिटीची कलमे जोडण्यात आली आहेत.
रामदास आठवले यांची कुटुंबीयांना भेट
केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री आणि रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी बुधवारी (ता. ८) अनुष्काच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी करताना आठवले म्हणाले, की शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांवर होणारा मानसिक छळ हा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे. त्यांनी या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवत कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले. या वेळी रिपब्लिकन पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्राम ओहोळ, नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष महेश खरे, सरचिटणीस एल. आर. गायकवाड, कार्याध्यक्ष विजय कांबळे, उपाध्यक्ष टिळक जाधव, युवक अध्यक्ष ॲड. यशपाल ओहोळ, जिल्हा प्रवक्ते सचिन कटारे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.