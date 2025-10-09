आमचे भले कराल तरच आमची साथ मिळेल : आमदार बच्चू कडू
अलिबागमध्ये प्रहार जनशक्तीतर्फे हक्कयात्रा
आमदार बच्चू कडू कष्टकरी बांधवांच्या प्रश्नांवर आक्रमक
अलिबाग, ता. ९ (वार्ताहर) : आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली प्रहार जनशक्ती पक्षाने अलिबाग येथे ‘हक्कयात्रा’ काढून गोरगरीब, कष्टकरी, मच्छीमार आणि दिव्यांग बांधवांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवला.
अलिबाग येथील नागडोंगरी परिसरात गुरुवारी (ता. ९) पक्षाच्या संपर्क कार्यालयाच्या उद्घाटनानंतर आयोजित सभेत बोलताना पक्षाचे संस्थापक-अध्यक्ष आमदार बच्चू कडू म्हणाले की, धर्माच्या नावाने देशाचा विकास होत नाही, ही लढाई जातीयवादी नाही. त्यांनी राज्यकर्त्यांवर टीका करताना म्हटले की, ‘‘आमचे भले करणार असाल, तरच आम्ही तुमची साथ देऊ,’’ अशी भूमिका कष्टकरी बांधवांनी घेतली पाहिजे.
आमदार कडू यांनी सरकारला सवाल केला की, ज्या गोरगरीब जनतेने निवडून दिले, त्यांच्यासाठी तुम्ही काय केले? केवळ १,५०० रुपये देऊन कोणतीही माय सुखी होऊ शकत नाही, राज्यकर्ते जनतेला मूर्ख बनवत आहेत. दिव्यांग बांधवांचे मानधन लढ्यामुळे ६०० रुपयांवरून २,५०० रुपये झाले, असे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, मुंबईला देशाची आर्थिक राजधानी बनवण्यात कामगार, मच्छीमार बांधवांचा मोठा वाटा असूनही सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत मोठ्या उद्योजकांचे भले केले व मुंबई उद्योगपतींची झाली. ज्यांच्यासाठी कोणी नाही, त्यांच्यासाठी उभे राहून कष्टकरी, शेतकरी, मच्छीमार, दिव्यांग बांधवांच्या हक्कांसाठी कठोरपणे लढायचे आहे आणि यासाठीच सर्वांची साथ पाहिजे.
यावेळी ‘प्रहार’चे कोकण दिव्यांग बांधव प्रदेशाध्यक्ष सुरेश मोकल यांच्यासह मच्छीमार, शेतकरी व दिव्यांग बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. जिल्हाध्यक्ष सचिन साळुंखे यांनीही एकजुटीने लढा देण्याचे आवाहन केले.
