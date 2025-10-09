मेट्रोची टॅक्सी सेवेला धडक
टॅक्सीच्या प्रवाशांत ३० टक्के घट
मेट्रोमुळे फटका; वाहतूक काेंडीतून सुटका
नितीन बिनेकर ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ ः वरळी ते कफ परेड या मेट्रो ३च्या दक्षिण टप्प्याची मेट्रोसेवा आजपासून (ता. ९) सुरू झाली. पहिल्याच दिवशी या मेट्रोसेवेमुळे टॅक्सीसेवेला तडाखा मिळाला. दक्षिण मुंबई परिसरातील टॅक्सी प्रवाशांची संख्या साधारण ३० टक्क्यांनी घटली. सीएसएमटीच्या पुढची टॅक्सी स्टँडवरील गर्दी कमी झाली होती. दुसरीकडे टॅक्सीचालकांची मुजोरी आणि वाहतूक काेंडीतून मुक्ती मिळाल्याचे प्रवाशांनी सांगितले.
ॲपआधारित कंपन्यांमुळे परंपरागत टॅक्सीचालकांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. गुरुवारपासून सुरू झालेल्या ॲक्वा मेट्रोने आमच्या व्यवसायावर गंडांतर आल्याची प्रतिक्रिया सीएसएमटीबाहेरील टॅक्सीचालकांनी ‘सकाळ’कडे व्यक्त केली. दक्षिण मुंबईत मंत्रालय, विधिमंडळ तसेच अनेक कॉर्पोरेट कार्यालये आहेत. गर्दीच्या वेळी टॅक्सी पकडण्यासाठी गर्दी व्हायची; मात्र यातील बहुतांश प्रवाशांनी मेट्रोची वाट धरल्याचे चित्र होते.
सीएसएमटी, मंत्रालय, नरिमन पॉइंट या ठिकाणच्या तासाभरात तीन फेऱ्या व्हायच्या. आज एकाच फेरीवर समाधान मानावे लागल्याचे एका टॅक्सीचालकाने सांगितले. मेट्रो सुरू झाल्यामुळे प्रवाशांना जलद वाहतुकीचा एक नवा पर्याय उपलब्ध तयार झाला असला तरी आमच्या व्यवसायावर गंभीर परिणाम झाल्याचे दु:ख टॅक्सीचालक व्यक्त करीत आहेत. इंधन महागले आहे. बँकेचे हफ्ते भरायचे असतात. मेट्रोमुळे प्रवासी सुटले तर आता जगायचे कसे, असे टॅक्सीचालक नरसिंह मिश्रा यांनी सांगितले.
वाहतूक काेंडीतून सुटका
सीएसएमटीहून सकाळी आणि संध्याकाळी टॅक्सी पकडणे खूपच त्रासदायक ठरते. १० टॅक्सीचालकांना विनवण्या केल्यानंतर एखादा तयार व्हायचा. त्यानंतर वाहतूक काेंडीमुळे सीएसएमटी ते मंत्रालय हे दीड किलोमीटरचे अंतर कापायला २० ते २५ मिनिटे लागत हाेती. बेस्टच्या रांगेत साधारण १५ ते २० मिनिटे उभे राहावे लागायचे. त्यानंतर गर्दीत धक्के खात प्रवास करावा लागे. मेट्रोमुळे ही कटकट संपली असून, १० मिनिटांत हा प्रवास हाेत असल्याचे प्रवाशांनी सांगितले.
...
मेट्रोमुळे दक्षिण मुंबईतील वाहतूक काेंडी आणि टॅक्सीचालकांच्या अरेरावीपासून सुटका झाली आहे.
- विवेक ठाकरे, प्रवासी
....
सकाळी सात वाजता गाडी स्टँडवर लावली. दुपारपर्यंत एकही टॅक्सी फेरी पूर्ण झाली नाही. नव्या मेट्रोमुळे चिंता वाढली आहे.
- उमेश सिंह, टॅक्सीचालक, सीएसएमटी
---
आधीच ॲपआधारित टॅक्सीमुळे व्यवसाय अडचणीत आहे. आता मेट्रोने आणखी एक धक्का दिला आहे.
- असाउद्दीन, टॅक्सीचालक
---
मेट्रो सुविधा मुंबईकरांसाठी उपयुक्त आहे; पण ॲपवर आधारित आणि मेट्रोमुळे काळीपिवळी टॅक्सीचालकांना मोठा फटका बसला आहे. लवकरच सरकारपुढे टॅक्सीचालकांची भूमिका मांडणार आहोत.
- ए. एल. क्वाड्रोस, सरचिटणीस, मुंबई टॅक्सी मेन्स युनियन
------------
मेट्रोमुळे आमची रोजीरोटी हिसकावून घेतली जात आहे. आम्ही समाजाचे महत्त्वाचे घटक आहोत. आमचा विचार शासनाने केला पाहिजे.
- के. के. तिवारी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी टॅक्सी-रिक्षाचालक संघटना
.....
