उल्हासनगरात ट्रक टर्मिनलची गरज
उल्हासनगर, ता. ९ (बातमीदार) : उल्हासनगर शहरात ट्रक व टँकरची वाढती संख्या आणि पार्किंगच्या जागेचा अभाव या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी शिवसेना ठाकरे गट आणि पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी (पीआरपी) या पक्षांनी एकत्रित मागणी केली आहे. ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख व ट्रक-टँकर वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष कुलविंदर सिंग बैस (बिंदर) आणि पीआरपीचे जिल्हाप्रमुख प्रमोद टाले यांनी या मागणीसाठी आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांना निवेदन दिले आहे.
शहरात दररोज सुमारे २५० ते ३०० अवजड वाहने नियमितपणे ये-जा करतात. ही वाहने राज्य, देशातील विविध शहरांतून माल घेऊन येतात. मात्र, या वाहनांसाठी शहरात कायमस्वरूपी पार्किंगची जागा उपलब्ध नाही. जागेअभावी मिळेल त्या ठिकाणी वाहने उभी करावी लागत असल्याने वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण होत आहे. यामुळे शहरात वाहतुकीत अडथळे निर्माण होतात आणि चालकांना पोलिसांच्या दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागते. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आणि ट्रक पार्किंगसाठी स्वतंत्र जागा निश्चित करण्याची गरज असल्याचे कुलविंदर यांनी स्पष्ट केले आहे. शहरात ट्रक टर्मिनलचा आणि पार्किंगचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंत पोलिस वाहतूक विभागाने अवजड वाहनांवर होणारी दंडात्मक कारवाई थांबवावी, अशी विनंतीही प्रमोद टाले यांनी केली आहे.
विठ्ठलवाडीतील जागेची मागणी
समस्येवर तोडगा म्हणून विठ्ठलवाडी येथील ॲम्ब्रोसिया हॉटेलमागे असलेली सुमारे आठ एकर जागा महापालिकेच्या विकास आराखड्यात ट्रक पार्किंगसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. माजी नगरसेवक प्रमोद टाले यांनी यापूर्वी महापालिकेच्या महासभेत याच जागेवर ट्रक टर्मिनल उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. आता त्यांनी आयुक्तांकडे हीच जागा निश्चित करून ट्रक टर्मिनल स्टेशन उभारण्याची मागणी केली आहे.
