अश्लील मेसेजची मस्करी आली अंगलट
‘पोक्सोंतर्गत गुन्हा दाखल केलाच कसा?’
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ ः वर्गमैत्रिणीला मस्करीमध्ये केलेले अश्लील मेसेज एका अल्पवयीन मुलीच्या चांगलेच अंगलट आले. मेसेजमुळे होणाऱ्या मानसिक त्रासाबद्दल अल्पवयीन तक्रारकर्तीने पोलिसांत तक्रार दाखल केल्यामुळे पोक्सोंतर्गत दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी आरोपीने उच्च न्यायालयात धाव घेण्याची वेळ आली; परंतु पीडित आणि आरोपी दोघीही अल्पवयीन असताना बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण (पोक्सो) कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केलाच कसा, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
अल्पवयीन मुलीला अज्ञात नंबरवरून तिच्या प्रेमात पडल्याचा दावा करणारे अश्लील संदेश येऊ लागले. मेसेज पाठवणारा पुरुष असल्याचे गृहीत धरून त्यांनी नंबर ब्लॉक केला. तथापि, लवकरच पीडितेच्या समाजमाध्यमावर आणि पीडितेच्या आईलाही अशाच प्रकारचे अश्लील संदेश येऊ लागले. तेव्हा तिनेही नंबर ब्लॉक केला. मेसेज पाठवणाऱ्याने पीडितेच्या मित्रांसह एक व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार करून तसेच अश्लील मेसेज पाठवले. सततच्या मेसेजमुळे घाबरून कुटुंबीयांनी कांदिवली पोलिसात तक्रार नोंदवली. तपासादरम्यान, हे मेसेज पीडितेच्या शाळेत शिकणाऱ्या तिच्याच वर्गमैत्रिणीने पाठवल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपीने तिच्या मैत्रिणीची मस्करी करण्यासाठी असे अश्लील मेसेज पाठवले. कायदेशीर परिणामांची तिला जाणीव नव्हती; परंतु पोक्सोंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आल्यामुळे आरोपी अल्पवयीन मुलीने गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्या याचिकेवर मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ‘पीडितेला अज्ञात नंबरवरून मेसेज आल्याच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला होता. त्या वेळी हे मेसेज कोणी पाठवले समजले नव्हते. तपासाअंती हा मेसेज एका अल्पवयीन मुलीने पाठवल्याचे अतिरिक्त सरकारी वकील एस. सी. गावंड यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत आरोपपत्र दाखल न करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.
