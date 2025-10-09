शौचालय न साफ केल्यामुळे १२ विद्यार्थ्यांना काठीने मारहाण
शौचालय साफ न केल्याने १२ विद्यार्थ्यांना काठीने मारहाण
तलासरीतील वनवासी कल्याण आश्रम वसतिगृहातील घटना
तलासरी, ता. ९ (बातमीदार) : तलासरी तालुक्यातील विश्व हिंदू परिषद संचलित वनवासी कल्याण आश्रम वसतिगृहात एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. शौचालय साफ न केल्याच्या किरकोळ कारणावरून एका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत (आयटीआय) शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्याने वसतिगृहातील तब्बल १२ लहान विद्यार्थ्यांना काठीने मारहाण केली आहे. या मारहाणीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांच्या पायांना आणि हातांना गंभीर सूज आली असून, काहींना चालणेही अवघड झाले आहे. या घटनेनंतर घाबरलेल्या मुलांनी शाळेत जाणेही बंद केले.
घटनेची माहिती मिळताच संतप्त पालकांनी वसतिगृह प्रशासनाकडे धाव घेतली आणि मारहाण करणाऱ्या विद्यार्थ्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली. या तक्रारीनंतर पोलिसांनी ८ आॅक्टोबर रोजी आरोपी आयटीआयच्या विद्यार्थ्याला तत्काळ अटक केली असून, पोलिस निरीक्षक अजय गोरड यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणाची अधिक चौकशी सुरू आहे.
या घटनेमुळे वसतिगृहाचे अधीक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीवर पालकांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी कठोर कारवाईची मागणी करत वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली असून, दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
आमच्या आदिवासी समाजाचे पालक मोठ्या विश्वासाने आमच्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात अधीक्षकांच्या जबाबदारीवर प्रवेश देतात; मात्र आमच्याच विद्यार्थ्यांकडून वसतिगृहाची साफसफाई आणि कामे न केल्याचे फळ मारहाणीत मिळत असेल, तर पालकांनी विश्वास कोणावर ठेवायचा.
- विशाल धोडी, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा संघटना, तालुका अध्यक्ष तलासरी.
आमच्या १२ आदिवासी विद्यार्थ्यांना नेमणूक केलेल्या एका विद्यार्थ्याकडूनच मारहाण झाल्याचा प्रकार घडला असून, यात मारहाण करणाऱ्या विद्यार्थ्याला अटक करण्यात आली असून, त्याचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे; मात्र ज्या अधीक्षकाची जबाबदारी होती त्याच्यावरसुद्धा तातडीने फौजदारी गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, ही आमची मागणी आहे.
- विजय गोरखाना, बहुजन मुक्ती पार्टी अध्यक्ष, तलासरी
