कर्जतमध्ये पहाटे घरात घुसून खुनी हल्ला
चॉपरने भोसकले, कोयता आणि बंदुकीचा धाक
कर्जत, ता. ९ (बातमीदार) : तालुक्यातील धाकटे वेणगाव येथे गुरुवारी पहाटेच्या सुमारास एका कुटुंबावर जीवघेणा हल्ला झाल्याची घटना घडली. हल्लेखोर घटनास्थळावरून फरार झाले असून, पोलिसांनी हाफ मर्डरचा गुन्हा दाखल केला आहे.
हल्लेखोरांनी पहाटे ४ वाजता शिंदे कुटुंबाच्या घरात घुसून दोघा भावांना चॉपरने भोसकले आणि कोयता व बंदुकीचा धाक दाखवत गंभीर मारहाण केली. यात प्रतीक ऊर्फ छोटू शिंदे (वय २८) आणि त्याचा भाऊ सतीश शिंदे हे गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्यावर कल्याण आणि उल्हासनगर येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांचे वडील प्रफुल्ल आणि आई प्रतिभा शिंदे यांनाही मारहाण झाली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, किरण नितीन शिंदे, मंगेश बाळू जाधव, जय सुनील साबळे आणि त्यांच्यासोबतचे दोन अनोळखी इसम यांनी हा हल्ला केला. हल्लेखोर काळ्या रंगाच्या किया सोनेट कारमधून पळून गेले. प्राथमिक तपासानुसार, हा हल्ला दोन सख्ख्या चुलत भावांमधील जुन्या वादातून झाल्याची शक्यता आहे. किरकोळ वादातून वैर वाढल्याने हा जीवघेणा प्रकार घडला.
तालुक्यात तणावजन्य परिस्थिती
याप्रकरणी कर्जत पोलिस ठाण्यात विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिस निरीक्षक संदीप भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक लटपटे अधिक तपास करीत आहेत. घटनास्थळी फॉरेन्सिक टीम दाखल झाली असून, पोलिसांनी चॉपर, कोयता आणि बंदूक ताब्यात घेतली आहे. काही दिवसांपूर्वीच कर्जत तालुक्यात भावकीच्या वादातून गोळीबाराची घटना घडली होती. त्यामुळे अशा सलग हिंसक घटनांनी तालुक्यात पुन्हा तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
