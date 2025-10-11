बैठ्या जीवनशैलीमुळे तरुणांमध्ये वाढतोय संधीवाताचा धोका
बैठ्या जीवनशैलीमुळे वाढतोय संधिवाताचा धोका
२० ते ४० वयोगटातील तरुणांमध्ये ४० टक्के वाढ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : बैठ्या आणि बदललेल्या जीवनशैलीमुळे तरुणांमध्ये संधिवाताचा धोका वाढत आहे. २० ते ४० वयोगटातील तरुणांमध्ये संधिवाताच्या प्रकरणांमध्ये ४० टक्के वाढ झाल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांनी सांगितले. दरमहिन्याला ओपीडीमध्ये उपचारांसाठी दाखल होणाऱ्या १० पैकी चार व्यक्तींना सांधेदुखी आणि संधिवाताशी संबंधित कडकपणाची लक्षणे दिसून येत आहेत.
१२ ऑक्टोबर रोजी जगभरात ‘जागतिक संधिवात दिवस’ पाळला जातो. बैठी जीवनशैली, ताणतणाव आणि आनुवंशिकतेमुळे तरुणांमध्ये संधिवाताची समस्या वाढत चालली आहे. संधिवात हा आता २० ते ५० वयेगटातील व्यक्तींमध्येही दिसून येत आहे. बरेच तरुण रुग्ण सांध्यांमधील कडकपणा किंवा सूज येणे यासारख्या सुरुवातीच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करतात, परंतु भविष्यात त्यांना दीर्घकालीन वेदनांचा सामना करावा लागतो.
अस्थिरोगतज्ज्ञ डॉ. अमित ग्रोव्हर म्हणाले, की सध्या २० ते ४० वयोगटातील तरुणांमध्ये संधिवाताच्या प्रकरणांमध्ये ४० टक्के वाढ झाली आहे. दरमहिन्याला ओपीडीमध्ये उपचारांसाठी दाखल होणाऱ्या १० पैकी चार व्यक्तींना सांधेदुखी आणि संधिवाताशी संबंधित कडकपणाची लक्षणे दिसून येतात.
यामध्ये सांधे कडक होतात. वेदना, सूज, उष्णता, हाडांची लवचिकता कमी होते, थकवा जाणवतो.
अस्थिरोग तज्ज्ञ आणि सांधे बदलणारे तज्ज्ञ डॉ. श्रीसनत राव यांनी सांगितले, की बरेच तरुण सांध्यांमधील कडकपणा किंवा वेदनेकडे दुर्लक्ष करतात. ही संधिवाताची सुरुवातीची लक्षणे असू शकतात. २०-४० वयोगटातील तरुणांमध्ये संधिवाताच्या प्रकरणांमध्ये २० टक्के वाढ झाली आहे. महिनाभरात १० पैकी दोन व्यक्ती सांधेदुखी आणि स्नायूंचा कडकपणा यासारख्या समस्या घेऊन उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल होतात.
कशामुळे होतो त्रास?
जास्त वेळ एकाच ठिकाणी बसणे, व्यायामाचा अभाव, बसण्याची चुकीची पद्धत, दुखापती, लठ्ठपणा, स्वयंप्रतिकार स्थिती, कौटुंबिक इतिहास आणि ताण
जलद निदानाची गरज
लवकर निदान केल्याने सांध्यांची सूज नियंत्रित करण्यास, वेदना कमी करण्यास आणि दीर्घकालीन नुकसान टाळण्यास मदत होते. शारीरिक चिकित्सा, औषधं आणि प्रगत उपचार प्रक्रिया रुग्णांना दीर्घकालीन आराम देतात आणि अपंगत्व टाळण्यास मदत करतात.
