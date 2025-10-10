खडकपाडा पोलिसांची १७ ड्रग्ज तस्करांवर मोक्का कारवाई
खडकपाडा पोलिसांची १७ ड्रग्ज तस्करांवर मोक्का कारवाई
११५ किलो गांजासह १३ आरोपींना अटक; चार आरोपींचा शोध सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १० ः ठाणे जिल्ह्यात पहिल्यांदाच कल्याण परिमंडळ तीनचे पोलिस उपआयुक्त अतुल झेंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली खडकपाडा पोलिसांनी मोठी कारवाई करत तब्बल १७ ड्रग्ज तस्करांवर मोक्काअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. गुफारान शेखसह त्याच्या टोळीतील १३ आरोपींना अटक करण्यात आली. यात एका महिलेचाही समावेश असून, चार आरोपींचा शोध सुरू आहे, अशी माहिती पोलिसांकडून गुरुवारी (ता. ९) देण्यात आली.
या कारवाईत पोलिसांनी ११५ किलो गांजा, पिस्तूल, काडतुसे, गुन्ह्यात वापरलेली वाहने आणि वॉकी-टॉकीसह सुमारे ७० लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. पोलिसांनी विशाखापट्टणम ते कल्याण पसरलेले अमली पदार्थ तस्करीचे मोठे रॅकेट उद्ध्वस्त केले आहे. कल्याणमध्ये गांजा सेवन करणाऱ्या एका तरुणाच्या चौकशीतून या रॅकेटचे धागेदोरे विशाखापट्टणमच्या जंगलापर्यंत पोहोचले.
ठाणे जिल्ह्यातील ड्रग्जमाफियांवर मोक्काअंतर्गत पहिली मोठी कारवाई आहे. आरोपींवर मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिकसह तेलंगणा राज्यातही २० पेक्षा जास्त गुन्हे दाखल आहेत. युवा पिढीला अमली पदार्थांच्या विळख्यातून बाहेर काढण्याच्या दृष्टीने ही कारवाई पोलिसांसाठी ‘माइलस्टोन’ ठरली आहे, असे उपायुक्त अतुल झेंडे यांनी सांगितले.
